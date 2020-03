La Bomba de Castilla: Mariano Soso n’a pas encore signé et maintenant le nom de Leonardo Madelón est apparu

Dans les derniers jours, Marcelo Tinelli a précisé que Mariano Soso allait être le prochain entraîneur de San Lorenzo après le départ de Diego Monarriz. Cependant, l’ancien ministère de la Défense et de la Justice n’a pas encore signé son contrat et tout semble indiquer qu’il prendrait la relève après la date des séries éliminatoires, désormais suspendue.

Cependant, Martín Castilla a déclaré à TNT Sports qu’un nouveau candidat est apparu qui peut rivaliser avec Soso pour atteindre San Lorenzo: Leonardo Carol Madelón, qui a quitté Unión après la dure défaite contre Vélez.

Malgré le fait que l’équipe avance toujours dans la Copa Sudamericana, Madelón a décidé de se retirer avant le début de la Coupe de Superliga et, compte tenu du retard dans la signature de Soso, il pourrait apparaître comme un concurrent pour Ciclón.

“Je n’ai pas pu finir d’assimiler quand l’équipe a été démantelée. Nous accueillons la formation comme nous le pouvions. Nous sommes allés dans un club important d’Amérique du Sud et nous n’avons pas encore pris la dimension, car c’est un grand club. Plus tard dans la soirée contre Argentinos, les joueurs nous ont demandé de rester. La vérité est que ce qu’ils ont fait dans ce jeu était infernal, mettre et courir et nous avons battu le pointeur. Ensuite, nous avons eu un grand match contre River et Mineiro. Mais la réalité est que tout s’est effondré depuis janvier“a expliqué le coach lors d’une conférence de presse.

Madelón a été joueur de San Lorenzo pendant six ans, entre les saisons ’82 et ’88, où il faisait partie de l’équipe mythique surnommée Los Camboyanos. Il a ensuite eu l’opportunité de diriger le Raven lors de la saison 2011-12. Aura-t-il une autre chance?