La Bomba de Martín Castilla: la direction de Barcelone veut Gabriel Milito comme entraîneur

Barcelone Ne pas passer un bon moment. Entre le départ d’Ernesto Valverde, l’arrivée surprise de Quique Setién, les mauvais résultats et la colère de Lionel Messi, la direction du club catalan évalue la possibilité de changer de technicien en milieu d’année et amener quelqu’un qui connaît le club.

Sans aller plus loin, ils sont d’abord allés chercher Xavi Hernández, mais l’ancien dépliant leur a dit non parce qu’il voulait toujours continuer à Al-Sadd au Qatar. Face à cette situation, ils ont décidé d’embaucher Setién jusqu’à la fin de cette saison.

La vérité est que les dirigeants vont chercher un autre technicien pour faire face au second semestre. Selon ce que Martín Castilla a déclaré à CNN Deportes, l’un des maximums indiqué par la direction de Culé n’est rien de plus et rien de moins que Gabriel Milito, entraîneur actuel des étudiants de La Plata.

Le maréchal a joué à Barcelone et a laissé un bon souvenir dans les leaders. Pour cette raison, il sera l’un des candidats à la relève de l’équipe à la fin de la saison en milieu d’année. Est-ce que la sorcière Veron le laissera partir s’ils viennent le chercher?