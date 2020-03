La bombe de Castille: Carlos Bianchi pourrait rediriger et rencontrer Vélez

Les nouvelles ont tout surpris Vélez: Gabriel HeinzeLors d’une conférence de presse, il a annoncé qu’il quittait la direction technique. Ce lundi, il a mené l’équipe lors de la victoire 3-0 contre Union à Santa Fe à la date du 23 et dernier du Super ligue. Le “Fortin” est donc à la recherche de son remplacement.

En ce sens, le journaliste Martín Castilla, dans sa section traditionnelle de CNN Sports (Du lundi au vendredi à 19 h TNT Sports) dénommée “La bombe de Castilla”, a indiqué qu’il y avait un rêve grandissant au sein du conseil d’administration.

“Vélez va chercher Carlos Bianchi“a déclaré le journaliste. Les informations fournies annoncent que” des portes fortes ont été ouvertes “et que” deux dirigeants importants vont s’entretenir “avec le” vice-roi “.

La dernière expérience de Bianchi En tant qu’entraîneur, il était à Boca lors de la saison 2013-14. Déjà dirigé vers Vélez entre 1993 et ​​1996, date à laquelle il a remporté la Copa Libertadores 1994, Intercontinental 1994, Inter-American 1996, les fermetures 1993 et ​​1996 et l’Ouverture 2005.

Au-delà de la volonté de retrouver le directeur technique de 70 ans, un autre candidat est Mauricio Pellegrino.