La Bombonera a demandé Diego Maradona et Juan Román Riquelme a mis un visage qui a donné la parole

Diego Armando Maradona a soutenu la candidature de Cristian Gribaudo et a fortement inculpé Jorge Amor Ameal et Juan Román Riquelme lors des dernières élections de Boca. Pour cette raison, le débat a été organisé par comment la nouvelle direction de la Bombonera allait la recevoir à la dernière date de la Super League.

Mario Pergolini, nouveau vice-président du club, a exprimé son opinion: “Il s’est mal conduit avec nous, a déclaré des barbaries avant les élections et s’est prononcé contre nous, mais les fans nous demandent au moins une plaquette et voilà comment ça va être. Il serait injuste d’aller le prendre dans ses bras avec Ameal et Román et de dire «la balle ne se tache pas» et tout ça. Il a dit que la barbarie contre nous pendant les élections, nous avons levé le doigt, mais nous le recevrons bien car les idoles doivent être respectées“.

Face à cette situation, lors du dernier match à domicile avant l’affrontement contre la gymnastique, les fans de Boca ont manifesté et chanté des chansons en faveur de Maradona. “Maradooo, Maradooo”, a été entendu dans les tribunes du stade Xeneize.

À ce moment, la caméra de la transmission a capté la réaction de Juan Román Riquelme, qui Il fit une longue grimace et fit comme si de rien n’était.. Comment recevront-ils Diego à la dernière date?