La bonne nouvelle pour la première équipe NBA testée positive pour le coronavirus: tout le monde à Utah Jazz a surmonté la maladie.

Le 14 mars, Utah Jazz avait fait l’actualité mondiale à la suite d’une controverse liée à la propagation du coronavirus aux États-Unis. Ce jour-là, l’équipe de Salt Lake City a visité l’Oklahoma City Chesapeake Arena pour affronter le Thunder de cette ville lorsque les médecins de l’équipe locale ont couru au tribunal pour informer les arbitres d’une situation très dangereuse: le pivot Rudy Gobert, qui n’était pas sur le terrain en raison d’une maladie grippale, avait testé positif pour COVID-19.

Immédiatement, les autorités ont suspendu le match et quitté le stade pour le désinfecter. Quelques heures plus tard, par l’intermédiaire de son commissaire Adam Silver, la NBA a annoncé la suspension de toutes ses activités sans date de redémarrage provisoire et la mise en quarantaine obligatoire pour une série d’équipes qui avaient joué contre Gobert et le Jazz dans les semaines précédentes et qui devaient faire face à la possibilité que leurs joueurs et employés soient infectés par ce virus à transmission rapide.

Dans les jours qui ont suivi la réunion, une vidéo a été publiée (qui est rapidement devenue virale) dans laquelle Gobert s’est moqué des restrictions imposées par la ligue pour empêcher la contagion tout en laissant entendre que le Français avait été irresponsable au contact de ses collègues et des employés du club. Le 16 mars, le jeune gardien de la star du jazz Donovan Mitchell a annoncé qu’il avait été testé positif au coronavirus et il était isolé en attendant de le surmonter. Choc fouetté Utah.

Maintenant, au milieu des doutes concernant la date de redémarrage de la ligue et les restrictions de contact entre les joueurs et l’entraînement collectif, Utah Jazz a donné de bonnes nouvelles à la ligue. L’attaquant des Detroit Pistons, Christian Wood, était déjà connu comme le premier joueur à se remettre du virus (plus tard, il serait également vaincu par Marcus Smart de Boston) et maintenant la franchise de Salt Lake City a annoncé que tous ses employés avaient été licenciés par les autorités médicales de l’Utah.

La prochaine étape pour Jazz est de continuer à respecter les directives du US Center for Disease Control. concernant la distanciation sociale volontaire en attendant une annonce officielle concernant la poursuite de la saison NBA. Cependant, le département de la santé de l’Utah a précisé que, après avoir respecté la quarantaine (et le traitement dans le cas des personnes infectées) aucun des employés du club ne présente un risque de transmission du virus à d’autres personnes aujourd’hui.