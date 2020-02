Patrick Van Aanholt de Crystal Palace célèbre le premier but de son équipe lors du match de Premier League entre Crystal Palace et Newcastle United à Selhurst Park, Londres le samedi 22 février 2020. (Photo de Jacques Feeney / MI News / NurPhoto via .)

Un superbe coup franc au bord de la mi-temps de Patrick van Aanholt a scellé une première victoire en huit pour Crystal Palace, dans un match où ils avaient l’ombre de leur personnalité habituelle.

La brillance individuelle de Patrick van Aanholt scelle une victoire bien méritée pour Crystal Palace

Victoire méritée

Palace a greffé et a finalement confirmé la victoire; cependant, ce n’était pas à leur manière habituelle.

Maintes et maintes fois cette saison, ils ont été ternes en attaque. L’équipe de Roy Hodgson s’aventurerait en avant avec peu de menace, trop dépendante d’un Wilfried Zaha retiré du jeu. Pourtant, contre une équipe de Newcastle United qui avait le potentiel de frustrer Palace avec sa volonté de s’asseoir, l’équipe locale a montré sa force offensive. Sans doute, ils auraient pu avoir plus que leur objectif solitaire.

Les efforts menés des défenseurs Gary Cahill et Scott Dann dans les 15 premières minutes auraient pu mettre les Eagles sur la bonne voie vers une victoire plus confortable sans Martin Dubravka. Le gardien de Newcastle était à bout de souffle pour sauver le premier de Cahill, tandis que des réactions rapides l’ont vu arrêter le deuxième de Dann.

Cinq minutes plus tard, ce fut au tour de Christian Benteke d’essayer de faire avancer l’équipe locale. C’était une occasion magnifique, une qui aurait dû trouver le fond du filet. Si le Belge n’avait pas manqué de confiance, cela aurait été un certain objectif; il l’a amorti parfaitement, mais n’a pas pu diriger sa tentative vers la cible.

Alors que la haute presse inhabituelle de Palace continuait, l’angoisse grandissait parmi les supporters locaux. Ils avaient ce type de performance suivre un schéma similaire auparavant, voyant l’équipe adverse remporter une victoire grâce à une contre-attaque tardive. Mais ils ont persisté et ont vu une récompense avec le seul but de la venue juste avant la percée de Van Aanholt.

La seconde moitié n’a vu aucune des parties susciter une grande excitation. Palace a été repoussé dans ses efforts pour trouver un deuxième homme du match Jordan Ayew a vu une chance glorieuse de le faire 2-0 à la 71e minute, mais sa chance a rejoint un catalogue de arrêts pour Dubravka.

Préoccupations pour le terrible Newcastle

L’équipe de Steve Bruce n’était tout simplement pas aux courses à Selhurst Park samedi après-midi. Deux tirs cadrés – tous deux à longue portée – constitueront une grande source d’inquiétude pour le patron des Magpies.

Allan Saint-Maximin était le meilleur joueur de champ pour les Magpies, mais sa menace d’attaque est venue avec peu de substance. Le Français n’a pas réussi à enregistrer un tir sur la cible et a été gardé silencieux par son adversaire Joel Ward.

Avant le coup d’envoi, la colonne des buts du tableau ne montrait ni où des marqueurs significatifs. Bien que cela restera ainsi même après le coup de sifflet final, Palace a montré pourquoi ils ne seraient probablement pas entraînés dans la lutte de relégation. Il n’en va cependant pas de même pour Newcastle.

Les quatre prochains matchs pourraient s’avérer vitaux pour l’équipe de Steve Bruce. Trois des quatre viennent à domicile – où ils ont récolté 20 de leurs 31 points – contre Burnley, Sheffield United et Aston Villa rétrospectivement. Ne pas gagner l’un d’eux, et cela pourrait être une attente nerveuse jusqu’à la fin de la saison.

