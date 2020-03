La Bundesliga cherche des solutions à la crise des coronavirus

16/03/2020

La Bundesliga allemande cherche un moyen de sortir du crise de coronavirus ce qui, comme dans les autres grandes ligues européennes, a entraîné une interruption de la saison et qui peut avoir de graves conséquences économiques.

Les clubs se réunissent ce lundi à la recherche de formules après que l’idée de jouer le jour de ce week-end à huis clos ait finalement été écartée pratiquement à la dernière minute avant l’augmentation de la pression politique et médiatique.

Officiellement, la saison a été suspendue jusqu’au 2 avril mais on sait que cette date est illusoire. La suspension durera plus longtemps et tout indique cela, si vous jouez à nouveau au football en Allemagne cette saison, les matchs seront à huis clos.

Cela a été mis en garde, par exemple, par le directeur administratif du Borussia Dortmund, Hans-Joachim Watzke, qui – devant ceux qui disent que jouer sans public n’a aucun sens – a rappelé ce que les droits de télévision signifient économiquement pour les clubs.

Par conséquent, selon Watzke, si vous pouvez jouer à huis clos, vous devez le faire et essayez de terminer la saison en quelque sorte.

Trois scénarios possibles

Cependant, la question est de savoir s’il y aura du temps pour le faire. Actuellement différents scénarios sont envisagés, allant d’une annulation complète de la saison à une interruption.

Dans le premier cas, il n’y aurait pas de champion, il n’y aurait ni descendance ni promotion et l’Allemagne serait représentée dans les prochaines compétitions européennes avec les mêmes équipes qui s’étaient qualifiées pour la saison précédente.

Dans le deuxième cas, il n’y aurait pas de champion non plus, mais les quatre meilleurs joueurs actuels – Bayern, Borussia Dortmund, RB Leipzig et Borussia Mönchengladbach – joueraient en Ligue des champions.. Il n’y aurait pas de diminution mais si deux équipes se levaient pour porter provisoirement le nombre de clubs de la première Bundesliga à vingt équipes.

N’importe lequel de ces scénarios aurait un coût estimé à environ 750 millions d’euros, répartis entre les 36 clubs de la première et de la deuxième Bundesliga.

Pour cette raison, le choix de l’un d’eux implique également la recherche d’un stratégie pour atténuer les dommages économiques. Certains ont appelé les joueurs à prendre leur part, renonçant à une partie de leur salaire, mais Watzke, s’adressant à la première chaîne de télévision allemande (ARD), n’était pas particulièrement optimiste à ce sujet.

Dans tous les cas, la préférence est d’éviter d’avoir à recourir à l’une de ces deux variantes et de terminer la saison d’une manière ou d’une autre.

Pour ces derniers, cependant, cela prend du temps. Pour cette raison, ces derniers jours, des demandes ont été entendues pour annuler ou reporter le Championnat d’Europe. Avec cela, les ligues européennes pourraient avoir à leur disposition le mois de juin.

“Les ligues nationales sont le fondement du football européen. Il ne serait pas reçu si les ligues étaient lésées afin que l’Eurocup puisse être joué “, a déclaré l’ancien directeur de la Ligue allemande de football (DFL), Andreas Rettig.