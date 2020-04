La Bundesliga fixerait un maximum de 239 personnes dans le stade si elle reprenait la compétition

La Bundesliga pourrait reprendre au début du mois de mai. La fédération travaillerait déjà dans différents scénarios pour reprendre la compétition suspendue le 11 mars en raison de la crise des coronavirus.

04/07/2020 à 11:51

CEST

sport.es

Selon le journal Bild, la fédération allemande décréterait jouer des matchs à huis clos. De plus, il établirait un nombre maximum de personnes autorisées dans le stade qui aurait été fixé à 239.

Dans ce maximum de 239 personnes fréquentant le stade, 126 seraient inclus sur le terrain et aux alentours, parmi lesquels des joueurs, des entraîneurs, des médecins, les médias et des sélecteurs de balle. (ce dernier limité à quatre salariés). 113 personnes seraient autorisées dans les stands, y compris le personnel de service et certains journalistes.

La saison en Allemagne a été interrompue début mars lorsque la compétition a été suspendue jusqu’au 2 avril. La direction de la LDF elle-même a exhorté le 24 mars à prolonger la suspension jusqu’au 30 avril, une question qui a été approuvée par l’assemblée, malgré les difficultés économiques qu’elle implique pour de nombreux clubs.