La Bundesliga ne s’arrêtera pas malgré les résultats positifs

La Bundesliga sera la première grande ligue européenne à reprendre. Il le fera le 9 mai à huis clos et dans le cadre d’importantes mesures de sécurité et de santé. Pour cela, un protocole a été créé auquel le journal allemand «Der Spiegel» a eu accès, qui traite des la possibilité d’un positif: dans ce cas, le concours ne serait pas suspendu.

Ce qui est attendu si cela se produit est le suivant: isoler immédiatement le joueur en question et le communiquer à sa famille, en respectant toujours son anonymat, et continuer à jouer. L’hypothétique personne infectée serait maintenue en quarantaine pendant deux semaines s’il ne présentait aucun symptôme; s’il était présenté, il resterait isolé jusqu’à quatre jours de plus après la quarantaine.

Non seulement cela, mais il y aura également un protocole officiel pour tous les clubs à prendre en compte lors de voyages et de séjours dans différents hôtels, qui sera exclusif pour eux, avec de grandes salles à manger pour vider les distances de sécurité et du gel désinfectant dans tous couloirs.