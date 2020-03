La Bundesliga pense que sans matches à huis clos, clu disparaîtra

Le directeur administratif de la Ligue allemande de football (DFL), Christian Seifert, a averti ce lundi que si la saison ne reprend pas à un moment donné avec des matchs à huis clos, certains clubs ne pourront pas survivre.

“Dans l’immédiat, les matchs à huis clos sont la seule chance de survie. Quiconque exclut catégoriquement les matchs à huis clos n’a plus à se soucier de savoir si la Bundesliga aura 18 ou 20 clubs la saison prochaine, car il n’y aura plus 18 clubs professionnels.” , a déclaré Seifert après une assemblée extraordinaire avec les représentants des 36 clubs de la première et de la deuxième Bundesliga.

Seifert, lors d’une conférence de presse à laquelle seuls 8 journalistes ont eu accès en face à face, a déclaré qu’il ne voulait pas dramatiser mais a averti que la situation était un risque pour de nombreux emplois et pour la survie de certains clubs.

Lors de l’assemblée d’aujourd’hui, il a été décidé que la saison resterait suspendue jusqu’au 2 avril au moins et que le 30 mars la situation serait à nouveau évaluée pour définir la voie à suivre.

“Pour le moment, il est clair que vous ne pouvez pas prédire quand vous pourrez à nouveau jouer au football”, a-t-il déclaré.

Seifert Il a rappelé que demain, il y aura une réunion de l’UEFA d’où émergeront probablement des décisions qui permettront aux ligues nationales d’avoir une plus grande marge d’action.

“Plus tard, nous saurons quelles options nous avons”, a-t-il déclaré, évoquant la possibilité que la Coupe de l’Euro soit annulée ou reportée et que le mois de juin soit à la disposition des ligues nationales pour terminer leurs saisons.

Cette dernière option a été largement envisagée en Allemagne compte tenu du fait que les contrats qui prennent fin sont valables jusqu’au 30 juin.

Concernant la recherche de formules pour atténuer les dommages économiques Seifert Il a déclaré que la première étape consiste à obtenir un aperçu de la situation des clubs.

“Quels clubs peuvent survivre et combien de temps sans matchs?”, A déclaré Seifert.

Dans tous les cas, les clubs et le LDF chercheront des solutions, y compris l’outil de réduction des jours subventionnés.

Concernant la proposition qui a circulé que les joueurs abandonnent une partie de leur salaire, Seifert Il a dit que cette possibilité est quelque chose que chaque club doit évaluer.

“En tout cas, je me souviens que nous ne parlons pas seulement de joueurs très bien payés”, a-t-il déclaré.