La Bundesliga prévoit de revenir le 9 mai

21/04/2020

Agir à 10:42

CEST

Europa Press

Les ministres présidents des États allemands de Bavière et de Rhénanie du Nord-Westphalie, Markus Söder et Armin Laschet, ont confirmé que Ils ont donné leur accord pour reprendre sur leurs territoires “à partir du 9 mai” et “à huis clos” la Bundesliga, momentanément suspendue par la pandémie de coronavirus.

Les deux politiciens ont apprécié les propositions de la Ligue allemande de football (DFL). Laschet a insisté sur le fait que les mesures d’hygiène et de sécurité doivent être pleinement garanties. “Peut-être à partir du 9 mai”, a-t-il dit à propos de la reprise, qui en tout cas se jouera à huis clos. “Un week-end avec le football est beaucoup plus supportable qu’un week-end sans football”, a-t-il déclaré. Aussi, tout Je devrais compter l’approbation de l’Institut Robert Koch, l’agence du gouvernement fédéral allemand responsable du contrôle et de la prévention des maladies.

“Les matches à huis clos sont à nouveau possibles. Il est essentiel que le risque d’infection soit minimisé”, a déclaré le ministre allemand de la Santé Jens Spahn au journal Bild. “Cela pourrait être normal pour des millions de fans de football à partir du 9 mai, même avec des stades vides”, a-t-il ajouté.

La Bundesliga et la deuxième division sont suspendues au moins jusqu’à la fin du mois. “Ce sont des signes positifs”, a déclaré le directeur exécutif du DFL, Christian Seifert. “Cela donne aux deux ligues une perspective importante. Les politiciens nous font confiance et nous, en particulier les joueurs, devons être des modèles”, a-t-il souligné.

Le président du Bayern Munich, Karl-Heinz Rummenigge, a salué la volonté politique de reprendre le football et a déclaré que les déclarations de Söder et Laschet étaient “un signe très positif pour la reprise des matches de Bundesliga”. Parallèlement, le PDG du Borussia Dortmund, Hans-Joachim Watkzke, a rappelé que le championnat “n’a pas encore été décidé”.

Neuf jours de Bundesliga restent à jouer, avec le Bayern Munich en tête, et les jouer à huis clos sauverait de nombreux clubs d’un possible désastre économique en étant en mesure de respecter les contrats de télévision. Le magazine Kicker a rapporté que le paiement final de Sky à la ligue de 304 millions d’euros ne s’était pas déroulé comme prévu au début du mois.