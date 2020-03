La Bundesliga restera suspendue jusqu’au 30 avril au moins, tandis que La possibilité de reprendre les activités de cette saison plus tard est étudiée, bien qu’avec des jeux à huis clos.

“Bien sûr, nous recherchons un moyen de reprendre nos activités. Mais il est irréaliste d’imaginer jouer avec le public cette saison“a déclaré le chef de la Ligue allemande de football (DFL), Christian Seifert, après l’assemblée tenue par visioconférence entre ses membres. La décision de suspendre la saison affecte les 36 équipes professionnelles des première et deuxième divisions.

“Nous devons attendre qu’il soit possible de jouer les matchs avec une certaine normalité”Ajouta Seibert. Pour le moment, ce n’est pas la situation actuelle, “non seulement du point de vue de l’intérêt du football, mais aussi de l’ensemble des citoyens”, a-t-il déclaré.

La saison a été interrompue début mars, initialement jusqu’au 2 avril. La direction du LDF lui-même a recommandé le 24 mars de prolonger la suspension jusqu’au 30 avril, une question qui a été approuvée par l’assemblée, malgré les difficultés économiques que cela implique pour de nombreux clubs.

L’Allemagne est l’un des pays avec le plus grand nombre d’infections à coronavirus, bien que jusqu’à présent, le taux de mortalité a été modéré. Selon les chiffres de l’Institut Robert Koch (RKI), compétent en la matière en Allemagne, jusqu’à minuit dernier 61 913 infections avaient été vérifiées et le nombre de décès s’élevait à 583. Université Johns Hopkins aux États-Unis, avec une mise à jour plus dynamique , place les infections en Allemagne à 67 051 et le nombre de morts à 651