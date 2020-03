La Bundesliga s’alarme sur les bannières contre le président de la Hof

Le harcèlement répété des supporters contre le patron de Hoffenheim, Dietmar Hopp, a déclenché les alarmes du football allemand face aux manifestations de haine dans les stades, qui ont conduit samedi à la “grève” convenue par les joueurs du Bayern Munich et ceux de son rival

03/01/2020 à 12:07

CET

“Nous condamnons sévèrement l’hostilité persistante envers Dietmar Hopp. Samedi, nous avons atteint un triste record”, a déclaré le président de la Ligue allemande (DFL) Christian Seifert après le match.

Ce qui s’est passé au stade de Hoffenheim sera étudié par le LDF, qui a déjà adopté des mesures contre de tels comportements, mais apparemment sans grand succès.

La cause du scandale a été les gigantesques bannières affichées hier à la 67e minute du match de championnat entre les deux équipes – qui s’est terminée par une victoire du Bayern par 0-6.

Dans la courbe des fans du Bayern, des affiches avec des expressions comme “fils de pute” pouvaient être lues, adressées à Hopp, qui ont été immédiatement reproduites par les médias.

Après avoir interrompu le jeu pendant quelques minutes, les joueurs des deux équipes se sont mis d’accord dans les vestiaires sur une sorte de grève. Quand ils sont revenus sur le terrain, ils se sont consacrés à passer le ballon à l’amiable jusqu’à la fin du match.

Le conseil d’administration du Bayern, y compris le président de son conseil d’administration, Karlheinz Rummenigge, a montré sa solidarité avec les insultés. Du banc, l’entraîneur de l’équipe bavaroise, Hansi Flick, ainsi qu’Oliver Kahn, membre du conseil d’administration du Bayern, se sont dirigés vers la courbe de son fan pour raser ce comportement. Certains de ses joueurs ont clairement montré son indignation face aux affiches.

Rummenigge, qui a approché Hopp pour le serrer dans ses bras à ce moment compliqué, s’est ensuite déclaré “honteux du comportement” des ultras de son club.

“C’est le visage horrible du Bayern et il n’a aucune excuse possible. Nous l’avons fait tout filmer, nous allons procéder contre eux avec toutes les ressources et les comptes à vue”, a déclaré Rummenigge dans des déclarations à la chaîne de paiement Sky.

Selon le président du Bayern, l’idée de la grève était “des joueurs”.

Le harcèlement contre Hopp n’est pas nouveau. Suivez les mesures prises par le Borussia Dormund après une action similaire de ses fans contre le patron des Hoffenheim. Le club du bassin de la Ruhr a choisi de réprimander ces ultras. Mais il est clair que ces mesures ne suffisent pas, a reconnu Seifert.