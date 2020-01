La Calera a renforcé son objectif avec l’arrivée d’Alexis Martín Arias »

Samedi 11 janvier 2020

Le cadre à l’intérieur de la région V continue le renouvellement de son équipe pour la saison 2020. Après l’arrivée de huit renforts, les «cimentiers» ont ajouté un nouveau gardien dans leurs rangs. L’Argentin de 27 ans est originaire de Gimnasia y Esgrima de la Plata.

L’équipe Caleran a ajouté son neuvième renfort et renouvelé pour affronter la saison 2020 qui comprend le tournoi national et la coupe d’Amérique du Sud. Alexis Martín Arias a atteint l’arc de Unión La Calera, après une longue carrière en Argentine.

L’ensemble de la Région V a rejoint son deuxième archer, issu de la Gymnastique et Escrime de l’Argentine d’Argentine. Le joueur de 27 ans a passé 8 ans dans l’équipe transandine où il a joué plus de 100 matchs et, après s’être déconnecté des «loups», poursuivra sa carrière au Chili.

Il est à noter que les huit autres renforts du “ciment” sont les DT. Juan Pablo Vojvoda, Andrés Vilches, Fernando ‘Chiqui’ Cordero, Miguel Vargas, Rodrigo González, Pedro Sánchez, Felipe Seymour et l’ancien ‘Crusader’ Jeisson Vargas.

Nous considérons l’arrivée d’Alexis Martín Arias dans notre club comme officielle, venant de Gymnastique et Escrime La Plata d’Argentine pour se battre avec tout ce 2020.

Bienvenue dans notre arc Alexis! 🥅⚽️ # VamosCalera pic.twitter.com/RK6H3st3cS

– Unión La Calera SADP (@ulcsadpoficial) 10 janvier 2020