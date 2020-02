La Calera jumelé avec Fluminense et ronde avancée en Amérique du Sud »

Mardi 18 février 2020

L’équipe «ciment» a réussi son chemin vers le prochain tour de la Coupe d’Amérique du Sud après un match nul et vierge contre Fluminense. Unión La Calera qui a enduré dans la dernière partie du duel avant la pression des Brésiliens, a affirmé le but de visite au match aller et a gardé la clé.

Unión La Calera a reçu Fluminense dans le duel de retour pour la première phase de la Coupe d’Amérique du Sud à Nicolás Chahuán Nazar. Le “ciment” avait un engagement discret pour un match dominé par les Brésiliens, qui n’étaient pas bien dans la définition et le match était 0-0, donnant le classement à l’équipe nationale pour le but de visite au match aller.

Dans la première partie du match, le ballon était toujours largement proche du but d’Alexis Martín Arías. Avec quelques arrivées de danger pour les deux camps mais sans profondeur pour faire la différence, les 45 premières minutes se sont donc terminées sans but.

Dans la deuxième partie, Fluminense a été contraint de pousser beaucoup plus loin à la recherche de l’objectif, mais la réponse de Caleran a été efficace et a su contenir les Brésiliens au milieu de terrain, lorsqu’ils se sont approfondis dans les dernières minutes.

Dans la dernière partie, Calera a passé plus d’une frayeur avec la blessure de Jeison Vargas, qui a quitté le terrain en 77 ′, seulement sept minutes après son admission. De plus, le but de Martín Arias a également déclenché les alarmes mais pourrait rester jusqu’à la fin.

Dans le 89 ′, la photo de Juan Pablo Vojvoda a pu sceller le score avec une opportunité de contre-attaque que Gonzalo Castellani était peu de temps après avoir marqué mais le ballon a été dévié par le côté du but.

Enfin, malgré la domination de ‘Flu’, La Calera a fini par affirmer son avantage après le match nul 1-1 et a clôturé le classement pour la prochaine manche de l’Amérique du Sud, où il devra attendre le tirage de mai.

🇨🇱⚽🇧🇷 A revoir! Le meilleur du lien entre @ulcsadpoficial et @FluminenseFC, qui a quitté l’équipe chilienne dans la deuxième phase du #Sudamericana 🏆. pic.twitter.com/uGhIpMr3kO

– CONMEBOL Sudamericana (@Sudamericana) 19 février 2020

