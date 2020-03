LEIPZIG, ALLEMAGNE – 10 mars: Hugo Lloris de Tottenham Hotspur ne parvient pas à sauver RB Leipzig deuxième but marqué par Marcel Sabitzer de RB Leipzig au cours de l’UEFA Champions League tour de 16 match retour entre RB Leipzig et Tottenham Hotspur au Red Bull Arena le 10 mars , 2020 à Leipzig, Allemagne. (Photo par Alex Grimm / Bongarts / .)

Tottenham Hotspur est sorti de la Ligue des champions hier soir; Le RB Leipzig a remporté l’égalité 4-0, en marquant trois à la Red Bull Arena. Les Spurs ont maintenant neuf matchs à jouer en Premier League, avec beaucoup de travail acharné à faire.

La campagne de Tottenham Hotspur Champions League se termine avec des stars clés sur la touche

Jose Mourinho a continué de souligner qu’il fait ce qu’il peut avec les ressources disponibles. Sa réaction à la récente lutte des Spurs est en grande partie due au fait que son club a été incroyablement malchanceux avec des blessures. Sans acteurs clés, soutient-il, il est difficile de faire de réels progrès.

«Il est difficile de parler de blessures, mais vous voulez que je parle d’autres choses, il semble évident que les problèmes s’accumulent avec l’accumulation de blessures. Si vous voulez faire un exercice et imaginer Leipzig ce soir avec Sabitzer, Schick, Werner, pensez-vous qu’ils gagneraient comme ils l’ont fait?

Vous allez chez les champions d’Europe et faites un exercice? Liverpool sans Salah, Mane, Henderson, Firmino. Vous voulez aller en Espagne et faire Barcelone sans Griezmann, Messi, Suarez. Voulez-vous faire cet exercice avec toutes les équipes du monde?

Je pense que toutes les équipes du monde auraient du mal à faire disparaître cinq ou six de leurs joueurs les plus importants, c’est aussi simple que cela. Pour le voir d’une manière très simple et pragmatique, c’est aussi simple que cela. »

Révision d’été

Striker Strife

En effet, avec Harry Kane et Heung-Min Son de retour, les Spurs auraient eu une bien meilleure chance de se battre contre RB Leipzig. Et cela est en partie dû au fait qu’ils marquent des buts. Mais, c’est d’ailleurs qu’ils peuvent effectivement jouer le rôle d’un attaquant. Même alors, Kane est le seul véritable avant-centre de l’équipe. Troy Parrott reste sur le banc, pas encore prêt. Ainsi, le club n’a qu’un seul attaquant dans ses rangs. Maintenant, pour utiliser l’analogie de Mourinho, en enlevant les trois premiers de Liverpool, ils auraient au moins toujours Divock Origi comme avant-centre.

Il n’y a pas d’autre moyen de contourner le problème que de recruter au moins un autre attaquant et de chercher à intégrer Parrott dans la première équipe pour la saison prochaine. Sinon, le club devrait l’envoyer en prêt et acheter un autre attaquant en plus.

Remaniements et reconstruction

Pendant le court règne de Mourinho, il y a eu une multitude de changements. Trois gardiens ont joué, la défense est toujours en mouvement, le milieu de terrain fluctue et l’attaque est interrompue. Cela est dû en partie à la crise des blessures persistante au club, où un joueur provoque un effet d’entraînement, nécessitant plus de changements dans toute l’équipe.

Lorsqu’un nouveau manager arrive, il y a aussi une période expérimentale, où il doit tester ses tactiques et son personnel. Ainsi, les partenariats séculaires de Jan Vertonghen et Toby Alderweireld ont été rompus. Eric Dier a été ramené du froid. Oliver Skipp a obtenu un runout, avant d’être mis hors jeu. Tout cela entrave la cohésion.

De plus, Mourinho a souvent dû bricoler le montage, avoir à réagir et être réactif face à l’opposition. Parfois, cela est dû à des erreurs individuelles calamiteuses, qui affectent naturellement la façon dont une équipe doit jouer. Cependant, le fait que les Spurs n’aient pas de plan de match, de tactique, le personnel entraîne généralement de mauvaises performances et de mauvais résultats.

Cet été est donc très important pour façonner l’équipe et préparer une campagne plus réussie la saison prochaine.

Neuf matchs à gauche

Pendant le reste de la saison, Tottenham Hotspur a beaucoup de travail à faire. Dans l’entrevue d’après-match de Dele avec BT Sport et dans la conférence d’après-match de Mourinho, la nécessité pour les Spurs de «se battre» était un thème commun.

Mourinho a déclaré: “Nous allons donc nous battre et les joueurs doivent être très forts pour lutter avec les limites que nous avons.”

De toute évidence, le club a chuté d’une manière ou d’une autre depuis la finale de la Ligue des Champions l’année dernière, si tous les joueurs peuvent se battre avec toutes les ressources dont ils disposent; c’est la position du dernier homme pour sécuriser le football européen et pour préserver cette identité que Bill Nicholson a entre autres contribué à fonder: «C’est magnifique d’être en Europe, et ce club – un club comme Tottenham Hotspur – si nous ne sommes pas en Europe … . nous ne sommes rien. Nous ne sommes rien. “

Photo principale