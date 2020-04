“La Campanie est la seule à contribuer aux activités fermées. Réouvertures? Nous résistons”

Coronavirus: plats à emporter, la Campanie est la seule région à soutenir les activités fermées avec un bonus de 2000 euros 🔴 #CORONAVIRUS: L’une des principales demandes que nous avons reçues à ce jour concerne la réouverture des activités d’approvisionnement en plats à emporter, ainsi que celle des librairies, nous ne l’avons pas autorisé, pas pour des raisons de malveillance, mais pour éviter autant que possible les rassemblements . Nous avons décidé, dans le même temps, d’accorder à la seule région d’Italie une contribution de 2 000 euros à ces activités et à toutes celles qui ont été fermées. Nous pensons cependant, en ces heures, à anticiper l’ouverture des activités en question, évidemment avec le maximum de protections possible. Mais la décision sera prise sur la base de la tendance de l’épidémie, et non sur la base de la pression de tel ou tel. Nous devons avoir la force de résister à toutes ces pressions. On ne parle en tout cas plus d’une semaine de travail, par rapport aux décisions déjà prises par le gouvernement. Nous voudrions tous tout rouvrir le matin, mais il faut être responsable et éviter qu’un excès de hâte ne s’ouvre demain et ferme à nouveau entre deux semaines. Parce que ce serait vraiment une tragédie. C’est la situation d’urgence typique dans laquelle vous devez prouver que vous êtes un homme, montrant que vous savez prendre des responsabilités, non pas en faisant les choses les plus confortables et faciles, mais les choses les plus justes et nécessaires. Gepostet von Vincenzo De Luca am Sonntag, 19. avril 2020

NAPLES. Le soir, Gouverneur de Campanie, Vincenzo De Luca, est intervenue sur les demandes de rouvrir les activités qui fournissent des plats à emporter et le bibliothèques. Une clarification également concernant contribution de deux mille euros que la Région a alloué à toutes les activités qui ont été fermées en raison de l’urgence sanitaire.

SPEAK DE LUCA

Une des principales demandes que nous avons reçues à ce jour concerne la réouverture des activités d’approvisionnement en plats à emporter ainsi que celle des librairies. Nous ne l’avons pas autorisé, non pour des raisons de malveillance, mais pour éviter autant que possible les rassemblements. Nous avons décidé en même temps de donner à la seule région d’Italie une contribution de 2 000 euros à celles-ci et à toutes les autres activités restées fermées.

Nous pensons cependant en ces heures à anticiper l’ouverture des activités en question, évidemment avec le maximum de garanties. Mais la décision sera prise sur la base de la tendance de l’épidémie, et non sur la base de la pression de tel ou tel. Nous devons avoir la force de résister à toutes ces pressions. On ne parle en tout cas plus d’une semaine de travail, par rapport aux décisions déjà prises par le gouvernement. Nous aimerions tous tout rouvrir le matin, mais nous devons être responsables et éviter de nous précipiter pour ouvrir demain et refermer dans deux semaines. Parce que ce serait vraiment une tragédie. C’est la situation d’urgence typique dans laquelle vous devez prouver que vous êtes un homme, montrant que vous savez prendre des responsabilités, non pas en faisant les choses les plus confortables et faciles, mais les choses les plus justes et nécessaires.