Si vous avez quelque chose à ajouter, vous savez quoi faire – envoyez un mail à theeditor@football365.com

La CAN va définitivement faire dérailler Liverpool la saison prochaine

Beaucoup de discussions (prématurées) sur la façon dont les autres équipes peuvent s’arrêter Liverpool prochaine saison. Il semble que de nombreux fans / experts n’ont toujours pas appris le danger de biais de récence. Il y a deux saisons, lorsque Man City s’enfuit avec le titre, des discussions similaires ont eu lieu. Eh bien regardez maintenant, apparemment, Liverpool peut en quelque sorte renverser Man City de dominer trois saisons au trot (la saison dernière n’était pas vraiment dominante, compte tenu de seulement 1 point de différence).

Je digresse. Avec toutes les discussions sur la façon de battre Liverpool, jetez un œil au calendrier du football du 9 janvier au 6 février. Il y aura la Coupe d’Afrique des Nations (CAN) au Cameroun. Cela signifie que Liverpool manquera certainement Mo Salah, Sadio Mane, Naby Keita et Joel Matip (est-il toujours d’accord pour jouer pour le Cameroun?). Ce sera difficile pour Klopp de gérer presque un mois sans ses deux attaquants vedettes et ses deux joueurs remplaçants. Cette saison, il doit effectuer une rotation prudente pour s’assurer que le standard est égal.

Donc, en tant que fan éternellement pessimiste de Liverpool, je suis sûr que l’AFCON fera dérailler la saison 2020-2021 de Liverpool. Cela étant dit, au début de la CAN, Liverpool aura peut-être 10 à 15 points de retard sur les leaders de la ligue, cet argument est donc inutile.

Le point de l’histoire, Klopp et les équipes de transfert doivent y faire face. Mais ils semblent être un groupe compétent et raisonnable, ils se prépareront donc à l’avance (espérons-le). Minamino pour mieux intervenir peut-être? Et ne crachez même pas les conneries de Mbappe2020 (ça n’arrivera pas).

Vincentius (ne pensera pas que nous avons gagné la ligue jusqu’à ce qu’il soit mathématiquement confirmé), Cambridge

Essayer de construire un dossier pour Jordan Henderson

Je reçois le fait que VVD a probablement le meilleur joueur dans n’importe quelle position cette saison. Quelques réflexions cependant:

Personne ne disait cela quand nous ne pouvions pas garder une feuille blanche pendant les premiers mois de la saison. Pas directement la faute de VVD, mais il était coupable. C’est le retour d’Alisson qui a vraiment tourné le coin. En fait, les performances et les statistiques d’Alisson, si loin devant quiconque en Europe, méritent d’être prises en considération.

Bien que ce ne soit pas un prix du joueur le plus amélioré, l’augmentation de la performance d’Henderson (probablement depuis la course à Kiev en toute honnêteté) est une raison impérieuse de le reconnaître cette saison.

L’une de nos plus grandes faiblesses cette saison a été notre débauche devant l’objectif; Ainsi, alors que les trois premiers attirent tellement l’attention, le fait que nous ayons continué à gagner est sûrement autant une réflexion sur ceux qui contrôlent constamment les jeux et offrent des chances. Personnellement, je plaiderais pour Gini, Trent et avant la blessure Fabinho, comme étant nos meilleurs joueurs cette saison. Ils ont tous eu des périodes d’éclat constantes.

Comment appréciez-vous les intrants intangibles tels que le leadership – il a été salué pour sa maturité, son dynamisme et sa capacité à diriger ceux qui l’entourent par les plus proches de l’équipe, il est visible sur le terrain et ne devrait pas être sous-évalué, de la même manière Firmino n’est pas jugé par les buts.

Il le mérite probablement pour ce câlin avec son père.

Mike

Balle longue ou passe longue tactiquement

Juste pour ajouter ma valeur tactique de deux penny sur LFC et leur capacité (oui, je l’appellerai ainsi) à attaquer de différentes manières. C’est pour moi l’une des raisons pour lesquelles le LFC surperforme cette année et leur permet de naviguer dans la presse à moitié ou à fond sans doute mieux que tous les autres côtés.

Lorsqu’une nouvelle façon de jouer entre en jeu, il faut normalement environ 2 ans à la plupart des équipes adverses pour l’évaluer, 3 pour la contrer et 4 pour la mettre en œuvre elles-mêmes.

Jose a fait cela majestueusement avec sa formation 433 alors que la quasi-totalité du poste de premier ministre était de 442. Il a gardé ses ailiers larges et a utilisé un avant-centre totémique (Drogba) comme cible de facto. Le milieu de terrain (Lampard) a ensuite inondé en avant dans le soutien que Drogba était presque sans pair comme un centre avant.

Il a fallu aux équipes environ 2-3 ans pour trouver comment jouer contre cette équipe.

Le Barça et le tiki-taki ont ensuite pris le jeu dans une autre direction, courtes passes contrôlées, pas de 9 traditionnel ou faux, avec un roi de possession et des buts marqués avec un certain panache plutôt que de la puissance. Évidemment, City joue à peu près de la même manière et personne n’a pu vivre avec lui jusqu’à ces deux dernières années jusqu’à Klopp….

Liverpool joue une haute presse, ce qui, comme avec les systèmes ci-dessus, a pris quelques années aux équipes pour contrer et maintenant beaucoup de clubs essaient de l’imiter, mais Klopp l’a évolué au point que lorsque les équipes pressent contre son camp, il a a clairement demandé à ses joueurs défensifs de contourner le milieu de terrain et de passer le ballon dans les canaux larges.

C’est Big Sams fait référence à de longues balles, mais comme cela a déjà été dit, le LFC réussit avec cette tactique dans environ 50% du temps et c’est plus que suffisant, ce qui suggère que c’est une passe plutôt qu’une balle, car la tactique se traduit par Mane ou Salah se retrouvant un à un contre les arrières latéraux opposés. Les milieux de terrain des équipes défensives ne peuvent pas rattraper leur retard en raison du rythme du duo d’attaque ci-dessus et du fait qu’ils ont poussé haut. Le LFC joue rarement une longue balle / passe directement au milieu (principalement parce que Firmino n’est pas un homme cible jouant sur l’épaule)

Les équipes qui ne poussent pas haut emploient généralement le bloc bas, aimé par Jose et maintenant par Ole des six grands côtés. Cela se traduit par une concession de possession massive et un espoir de frapper l’autre côté du compteur une ou deux fois par match (voir Spurs v City le week-end dernier)

Le LFC peut marquer des buts et / ou attaquer de plusieurs façons, certaines belles, d’autres laides mais surtout efficaces. Les passes longues sont une arme intégrale dans cette efficacité

DL, LFC, Genève

Salut,

Juste en réponse à l’article d’aujourd’hui où Samuel Allerdici semble affirmer que Liverpool est une longue équipe de balle.

S’inspirant d’une citation de Paisley … “il ne s’agit pas de la balle longue ou courte … c’est de la balle droite”

Je crois que Liverpool essaie actuellement de jouer la bonne balle.

Comment pouvez-vous retirer efficacement des équipes bien organisées? (un défi souvent présenté aux pieds de Klopp).

L’une des options est de jouer la diagonale effective du canal hors défense par VVD ou le changement rapide de jeu entre les flancs par TAA.

Le point clé ici est que les deux sont extrêmement bons pour le faire avec précision, donc les% sont élevés, et ils ne le font pas simplement parce qu’ils le peuvent. Ils le font parce qu’il est reconnu par la direction qu’elle offre le plus grand potentiel de résultats positifs pour l’équipe.

La clé n’est pas d’être prévisible dans l’approche et d’avoir une variété d’options / d’armes à invoquer, ce que cette équipe de Liverpool semble être très bon.

Cela est mis en évidence par la grande variété de types de buts que nous avons marqués au cours des deux dernières saisons.

Man City semble être légèrement différent à cet égard, car une bonne partie de leurs objectifs proviennent de “passes lisses pour contourner le dos … livraison percée jusqu’au bord d’une boîte de 6 verges … toucher le genou de Sterling et pomper”.

Sur une note distincte, je pense qu’il y a eu beaucoup trop d’attention ces dernières semaines sur ce forum de boîte aux lettres des comparaisons avec des équipes d’autres époques en termes de mieux.

J’encouragerais les fans du LFC à écrire dans la boîte aux lettres pour ne pas mordre… c’est un argument qui ne peut pas être gagné de toute façon en raison de sa nature subjective… ne sera jamais une comparaison de «pommes avec des pommes».

Essayons de rester humbles et apprécions ce que l’équipe que nous aimons est capable de faire en ce moment.

Ce ne sera pas comme ça pour toujours.

Sparky (LFC) (nous étions une «équipe de balle longue» en finale CL contre Spurs)

Ighalo suivra le plan OGS

Comme Woodward semble ne jamais apprendre, j’espère vraiment que la stratégie OGS reviendra au premier plan. Ighalo sur une vague d’euphorie pour marquer 8 buts en 8 matchs avant d’être oint comme le sauveur de l’ancien Trafford et de signer un contrat de 5 ans avec 150 000 £ par semaine!

Mark LFC (je devrais vraiment avoir de meilleures choses à penser que les malheurs d’utd!)

Edouard sur Dembele

Je serais intéressé d’entendre les opinions des téléspectateurs de la Premiership écossaise à ce sujet, mais je suis surpris que Chelsea soit poursuivant apparemment Moussa Dembele si vivement, quand son remplaçant au Celtic a de bonnes chances de devenir le meilleur joueur. Edouard, à mon avis de toute façon, est un joueur de loin supérieur sur le plan technique et commence maintenant à égaler la production de buts de Dembele – sans parler de l’ajout d’un coup franc astucieux à son répertoire récemment.

Cela semble être un cas classique où les clubs de première division refusent d’être ceux qui encouragent un joueur du niveau intermédiaire au niveau supérieur et se laissent plutôt aller à un joueur après qu’un autre club ait fait les travaux difficiles (malgré d’innombrables critiques élogieuses suggérant le potentiel du joueur, à la Van Dijk, Maddison, Grealish, Maguire et, oserais-je le dire, John Stones).

Sur le sujet, je suis surpris que personne ne prenne encore un coup de pied sur Morelos – le penchant du carton rouge à part.

À votre santé

Jamie

Des équipes nommées en FA Cup

Re: Suggestion de Michael que la FA Cup commence à avoir des équipes nommées:

Vous vous rendez compte, Michael, que toutes les compétitions qui ont une équipe nommée ne nécessitent * pas * de compter les joueurs de moins de 21 ans pour cette limite d’équipe? Les joueurs de moins de 21 ans peuvent toujours jouer.

La raison en est que, sinon, ces joueurs n’auraient tout simplement jamais eu de chance.

Donc, non seulement votre suggestion est mauvaise pour tout le monde, mais cela ne ferait pas une différence sanglante au récent match d’Anfield, car chaque joueur sur le terrain avait moins de 21 ans!

Justin, LFC

Milieu de terrain anglais

Lire le pièce sur le milieu de terrain de l’Angleterre plus tôt et c’est vraiment déconcertant que personne ne puisse voir la réponse claire – pour les rôles plus profonds de toute façon – est Henderson et Winks.

J’ai déjà critiqué Henderson, mais il connaît une saison fantastique et pousse son équipe en avant comme aucune autre. Amélioration massive de ce qu’il était, mais c’est parce que Klopp reconnaît qu’il n’est pas un homme de maintien et qu’il n’est pas un grand recycleur du ballon.

En Premier League, il peut être important d’avoir un «exécuteur» mais au niveau international – en particulier dans un tournoi où la possession est si importante – vous avez besoin de plus d’un recycleur de balle / métronome pour garder la possession de balle et arrêter les goûts de Modric / Pirlo / etc dictant des jeux comme nous l’avons vu contre l’Angleterre au fil des ans. Winks est ce métronome et il a déjà fait ses preuves contre Modric et Kroos au niveau de la Ligue des champions.

Des clins d’œil assis devant la défense passent presque et conservent la possession, tout en étant en mesure de prendre le ballon dans le virage et de le déplacer vers Henderson et celui qui est le plus offensif du milieu de terrain (Grealish pour moi) est clairement la voie à suivre.

Southgate choisit Rice ou Dier avec Henderson et soudain, Henderson devient moins efficace car il est forcé d’essayer de récupérer le ballon de la défense (pas son meilleur attribut) parce que Dier ou Rice ne font pas bien, un meilleur milieu de terrain fourmille simplement les deux et l’Angleterre ne peut pas garder suffisamment de possession pour obtenir les attaquants dans le match.

C’est ahurissant que ce soit même une question à ce stade.

Scott, COYS

Je lis juste le morceau ce matin dans le train et il me semble vraiment que Gareth sera obligé de replacer Henderson dans le rôle de détenteur simplement parce qu’il n’y a vraiment personne d’autre capable de faire le travail. Comme le titre de l’article le suggère, qui joue devant lui au milieu de terrain 3 ne semble vraiment être une supposition de personne. Mon sentiment serait que Southgate pourrait être influencé par les joues Ox et Loftus si bon et je ne vois pas Grealish / Maddisson adapter le système.

Pas un fan de l’Angleterre donc je ne suis pas beaucoup leurs performances mais sûrement les CB vont être Maguire et Jomez? Impossible de voir un cas pour tout autre appariement et TAA et Chilwell de chaque côté?

Kirky D, Belfast

Quand est-ce qu’une faute n’est pas une faute?

Je m’attendais à voir quelqu’un critiquer Son pour la plongée et gagner un penalty hier soir, et Chris, MUFC dûment obligé. Ce que j’ai vu était un gardien de but se précipitant dans un tacle hors de contrôle et un attaquant étant assez rapide pour déplacer le ballon mais pas assez vite pour se déplacer.

Quel que soit le niveau de contact, Son a dû se déséquilibrer pour éviter d’être cliqueté. S’il était devenu déséquilibré au point de rayer son tir, il serait blâmé de ne pas avoir baissé. Et compte tenu des événements récents dans le passé de Son, je ne pense pas que nous puissions lui reprocher d’essayer d’éviter tout contact.

Donc, à mon avis, juste parce que Gunn a à peine réussi à toucher Son (il l’a fait, en passant, il y a un tir clair de la main de Gunn autour de la jambe de Son), cela ne change pas l’effet de son tacle. Il n’a pas récupéré le ballon et a forcé l’attaquant au sol. Dans toutes les autres circonstances, c’est une faute. Ce n’est pas parce que personne n’est blessé que ça va.

Harry, THFC (Cela ne devrait échapper à personne que le comportement plus sournois de Son “coïncide” avec l’apparition de Mourinho)

Si les joueurs n’étaient jamais partis…

En train de regarder Spurs contre Southampton mon esprit a brièvement dérivé vers Gareth Bale et qui serait la meilleure équipe de la ligue si l’un des joueurs qu’ils ont vendus – et qui jouent encore quelque part – n’était jamais parti. Mon propre Liverpool ne serait pas beaucoup mieux évidemment, surtout avec Torres, Alonso et Mascherano maintenant à la retraite. Mais Southampton aurait pu avoir Van Dijk, Bale, Mane et Ox juste au dessus de ma tête. Ronaldo est toujours aussi uni.

Qui votre équipe pourrait-elle encore aligner si personne n’avait été vendu?

Lee

Description parfaite de Crystal Palace

Cher Football365,

Ce matin Matt Stead a servi la description parfaite de Crystal Palace: “[Roy Hodgson’s] la tenure a suivi son cours, comme les stabilisateurs qui maintiennent Palace en position verticale mais les empêchent d’aller plus vite », ce qui correspond aussi bien aux précédentes colonnes de John Nicholson exprimant son irritation contre les gens qui font attention à ce qu’ils souhaitent.

Beaucoup de gens qui ont joué à Football Manager reconnaîtront probablement la situation dans laquelle Palace est entré. Il y a un moment dans beaucoup de ces jeux où vous emmenez une équipe bien au-delà de sa position naturelle – comme quand j’ai emmené le Real Union de Irun des ligues régionales à la moitié supérieure de la Primera Liga – et la progression vers le haut arrive à un arrêt. À partir de là, passer au niveau suivant est un effort énorme de roulement de l’effectif et de dépenser beaucoup plus d’argent que le club ne peut raisonnablement se permettre, et vous devez décider si vous pouvez vraiment être dérangé. Palace est un peu comme ça dans la vraie vie. Ils sont restés en Premier League beaucoup plus longtemps qu’ils ne l’auraient vraiment dû et ont profité de ressources relativement maigres pour terminer dans la première moitié. Cependant, à ce moment-là, il est devenu évident que pour aller plus loin – dans les pays européens – ils devraient signer plus d’une demi-équipe coûtant plus cher que leur précédent record de transfert, sans aucune garantie qu’ils rendraient cet argent. Pour un club qui a failli s’écraser il y a dix ans, il est compréhensible que ce soit un risque qu’il ne voudrait pas prendre.

Crystal Palace est loin d’être le club le plus pauvre du pays et ne doit pas à lui seul tirer le meilleur parti des maigres ressources. Le problème est qu’au lieu de s’inspirer des autres clubs, que ce soit en termes de style de jeu ou de stratégie de recrutement, le club haussa les épaules collectivement, comme s’il était impuissant à arrêter une force de la nature au lieu d’être dans une situation au moins en partie de leur propre fabrication. L’histoire du club – au moins au cours des 50 dernières années – a été truffée de moments de vol trop près du soleil et de payer un lourd tribut. Cela semble au moins légèrement différent, dans la mesure où ces problèmes viennent de ne pas faire un acte de foi, mais la fin sera la même.

Ed Quoththeraven

Objectifs entachés

Buts entachés, quel titre et un qui me viennent à l’esprit, c’est arrivé hier soir en Ligue Un dans le match entre Saint-Étienne et Marseille, ne vous méprenez pas, c’est une compétence exceptionnelle de Dimitri Payet à marquer, il est près de la ligne de but et parvient à frapper le ballon avec son pied gauche à travers la défense, à travers le gardien et dans le côté du but, cependant pour tout gardien de but d’être battu par une grève passant à travers lui dans le côté de la net sous cet angle, il faut se demander comment il n’a pas touché le ballon, encore merveilleux à voir.

Mikey, CFC (Nice à AVB bien avec Marseille je dois dire)

Fooxit

Afin de détourner la conversation de mon bien-aimé Liverpool et de leur éclat, pouvons-nous parler de Brexit et Footy (Fooxit si vous voulez?)

Qu’adviendra-t-il du transfert de Bosman après le Brexit?

Les joueurs européens auront-ils besoin de visas de travail pour jouer au Royaume-Uni?

Telles sont les questions!

Je suis sûr que beaucoup de boîtes aux lettres auront leur propre …

Cordialement

Baz Foster, Glasgow

Personne ne pense à la FA Cup?

Michael dans la boîte aux lettres ce matin rejoint une longue liste de personnes avec des suggestions sur la façon de sauver la FA et de faire en sorte que les grands clubs prennent plus au sérieux la compétition de la Coupe du monde.

Cette saison, nous semblons avoir atteint des sommets d’inquiétude pour l’avenir de la FA Cup avec tant de choses. J’ai jeté un coup d’œil au tour suivant (en milieu de semaine) et j’ai vu Liverpool, Leicester, Man City, Chelsea, Tottenham, Sheff Utd, Man Utd, Arsenal et Newcastle. Il s’agit des sept meilleures équipes de Premier League, huit des dix premières (avec les deux autres éliminées par Liverpool et Man Utd) et neuf des douze premières.

Il faut descendre jusqu’au Palace en 14ème pour trouver une équipe de Premier League battue par une division inférieure. Combien plus sérieusement les gens veulent-ils que les équipes de Premier League prennent la FA Cup?

Si vous voulez pointer du doigt la mort de la FA Cup, pointez-le à Reading contre Cardiff où 4 832 personnes se sont présentées pour regarder le tirage 3-3 cette semaine. Reading a effectué 11 changements pour le premier match, bien qu’il ne soit ni dans un combat de relégation ni dans la clameur des séries éliminatoires. Si deux équipes de championnat de milieu de table ne donnent pas la parole à la FA Cup, pourquoi les «grands clubs» prennent-ils toute la chaleur?

Micki (Comment diable est-ce que Son s’en est sorti avec cette plongée la nuit dernière?) Attridge (… et il s’est arrêté dans la course pour la pénalité. Sérieusement une réservation pour la plongée et une réservation pour l’arrêt dans la course, l’envoi le plus étrange jamais )

Retourner les chansons des six grands…

Salut,

En aparté à l’email de Howard (What is Love?) Jones sur les chansons que les six grands chantent… J’étais à Chelsea / Hull en FA Cup l’autre semaine et j’étais au stand (en tant que fan de Chelsea) alors j’ai pu entendre ceci dans une perspective différente. Hull City n’a pas beaucoup de fans, leur stade est à moitié fermé toute la saison, la plupart des semaines, ils obtiennent environ 10K.

Chelsea arrive en ville et tout le terrain est vendu pour la première fois depuis des années à environ 24K. Les fans de Chelsea chantent “ Vous n’entendez que pour les Chels ”, ce qui semble vraiment exact mais a amené les fans de Hull à leur chanter “ Nous soutenons notre équipe locale ” … ce qui, soyons honnêtes, ne le fait clairement pas (sauf si une grande équipe est en ville). C’est un chant que je n’ai jamais compris. Arrêteraient-ils de soutenir Hull s’ils quittaient la région (comme je l’ai fait avec Chelsea). Cela ne me fait rien de plus que floconneux.

Assistez aux deux matchs suivants à 10k.

Merci pour l’écoute

Chris