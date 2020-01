La carrière de Sunderland de Will Grigg semble terminée

Crédit photo: .

Dire que la carrière de Will Grigg à Sunderland a été désastreuse serait un euphémisme. L’attaquant, qui a été prolifique ailleurs, a lutté pour la forme, la forme physique et, plus important encore, les objectifs.

Ayant été exclu de l’équipe pour la récente victoire au MK Dons, il semble que le temps de Grigg à Sunderland pourrait être écoulé. Le gestionnaire Phil Parkinson cherche à ajouter à ses options à terme et Grigg ne semble pas correspondre à ses plans.

La carrière de Will Grigg chez Sunderland pourrait être terminée

Signé pour remplacer le Josh Maja sortant en janvier dernier, les supporters ont estimé qu’ils avaient signé un attaquant prouvé et prolifique pour la Ligue 1. Avec son palmarès, la perte des buts de Maja serait remplacée par Grigg. Cependant, depuis sa signature, qui pourrait encore voir Sunderland payer 4 millions de livres sterling, Grigg n’a pas tenu ses promesses.

Parkinson cherche à faire venir un autre attaquant

Le manager des Black Cats, Phil Parkinson, n’a pas caché ses espoirs d’ajouter à ses options avancées. Kyle Lafferty a déjà signé, cependant, Parkinson aimerait au moins un attaquant de plus. L’attaquant de Burton Albion, Liam Boyce, serait la principale cible de Parkinson. L’international d’Irlande du Nord est hors contrat cet été mais peut partir si des frais peuvent être convenus. Boyce a jusqu’ici 14 buts à son actif cette saison.

Un autre attaquant du radar de Parkinson est Antoine Semenyo de Bristol City. Le manager de Sunderland a admis qu’il envisageait l’attaquant en décembre. Si l’un de ces joueurs, ou les deux, se retrouvent au Stadium of Light, Grigg pourrait être en route. Un accord permanent peut être peu probable, mais un accord de prêt pourrait convenir au joueur et au club.

Intérêt de League One et Two pour Grigg

Sunderland n’est naturellement pas disposé à prêter Grigg à un autre club de League One. Son record de scores passés dans la division est excellent. Si Grigg atteignait la forme d’un rival en promotion, ce serait une décision que Sunderland regretterait instantanément. Pour retrouver sa forme, l’ancien tueur à gages de Wigan Athletic pourrait devoir abandonner une division.

Les nouveaux arrivants de la Ligue de football Salford City auraient manifesté leur intérêt pour un accord de prêt. La Ligue 2 est prête à offrir à Sunderland 5 000 £ pour le salaire hebdomadaire de Grigg. Swindon Town, également de League Two, a également été liée. Selon l’annonceur de Swindon, les dirigeants actuels de League Two sont intéressés par un accord de prêt.

Objectifs avant Sunderland et pendant

Will Grigg a été prolifique au cours de sa carrière, notamment en League One. Avant de signer pour Sunderland, Grigg a marqué 95 buts en championnat en League One. 64 de ces buts sont survenus lors de ses trois dernières saisons dans le troisième niveau de l’Angleterre.

Grigg a signé pour Sunderland le jour de la date limite de transfert en janvier dernier. Les Black Cats recherchaient la promotion et espéraient que leur nouvel attaquant pourrait les renvoyer au championnat. En 18 matches de championnat, Grigg a marqué quatre fois. Cette saison, il a inscrit un but en championnat en 19 matches de championnat, soit à partir d’une position de départ, soit à titre de remplaçant.

La porte ne ferme pas, mais elle ferme la carrière de Will Grigg sur Wearside

La porte n’est pas complètement fermée sur la carrière de Will Grigg à Sunderland. Cependant, ce ne sera pas long s’il échoue sur le prêt ou ne fait pas sa marque sur Wearside cette saison. Les Black Cats ont payé une somme substantielle selon les normes de la Ligue 1 pour débarquer Grigg il y a un an. Il est peu probable qu’ils récupèrent leur argent et à moins qu’il n’y ait un énorme changement de fortune, Grigg sera considéré comme une erreur coûteuse.

