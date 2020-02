La cause de l’attaque édentée de Manchester United expliquée

Les fans de Manchester United ont si clairement reconnu le principal problème des joueurs, demandant même qu’un meneur de jeu soit signé pendant des mois avant l’arrivée de Bruno Fernandes.

Les premières parties du règne d’Ole Gunnar Solskjaer ont été remplies de certains des meilleurs affichages offensifs depuis la retraite de Sir Alex Ferguson.Ainsi, lorsque les buts se sont asséchés, les supporters étaient curieux de savoir pourquoi.

United a poussé plus et maintenu la possession mieux sous le légendaire Norvégien et pourtant leurs attaques ont souvent été édentées, ne réussissant pas à marquer contre Burnley, Bournemouth et Watford.

Le début de l’ère de Solskjaer a été expliqué par le fait que les joueurs ont beaucoup d’énergie et ont depuis grillé de façon fantastique pour finir par décevoir les fans.

Qu’il s’agisse d’un mauvais entraînement ou que les joueurs ne soient pas assez bons, les statistiques suivantes sont horriblement inquiétantes, en particulier pour un club de la stature des Red Devils.

Info-graphique:

Manchester United est le plus bas de la Premier League pour le pourcentage de tirs dans la surface. Malgré leur avantage territorial élevé, ils ont du mal à intégrer la possession dans la boîte.

IG par @Blades_analytic. pic.twitter.com/j07OEXwsHp

– UtdArena. (@utdarena) 4 février 2020

La statistique signifie essentiellement que près de la moitié des tirs de Manchester United sont des efforts à longue portée ou des efforts autrement en dehors de la zone d’opposition.

Les critiques peuvent souligner le manque d’options réelles de Solskjaer au milieu de terrain ou une attaque horriblement épuisée, mais il est difficile de justifier car il n’y a aucun moyen que l’équipe actuelle soit pire que certains candidats à la relégation tels que Norwich.

Ceux qui veulent attaquer l’ancien Molde utiliseront ce bâton pour le battre, prétendant que c’est la preuve d’un mauvais entraînement plutôt que de mauvais joueurs.

La vérité est probablement quelque part entre les deux et des facteurs tels que la fatigue et les blessures doivent être pris en compte car il est évident qu’ils ont affecté la saison de Manchester United.