La centrale espagnole ne devrait pas hésiter à choisir Everton plutôt que Tottenham – HITC

Everton et Tottenham Hotspur sont apparemment désireux de signer Geoffrey Kondogbia.

Everton et Tottenham ont tous deux connu une saison difficile car leurs supporters n’auraient pas envisagé que Carlo Ancelotti et Jose Mourinho se fassent un chemin sur la ligne de touche cette saison.

Mourinho et Ancelotti ont tout fait au cours de leur carrière et ils peuvent utiliser leurs pouvoirs pour attirer les meilleurs talents de leurs clubs respectifs.

Par conséquent, lorsque la fenêtre de transfert rouvrira, il sera intéressant de voir quels joueurs ils peuvent attirer, car Tottenham et Everton semblent se battre pour Geoffrey Kondogbia.

Sky Sports a affirmé que le duo de Premier League était en compétition pour attirer la puissance de Valence, qui ajouterait de l’acier à tout milieu de terrain qu’il rejoindrait.

Si Kondogbia devait choisir, il ne devrait pas hésiter à pousser pour signer pour Everton car il est nécessaire à Goodison Park et il pourrait gagner plus de temps de jeu sur Merseyside.

Alors que Tottenham a également besoin d’un nombre de six patrouilles devant sa défense vieillissante, ils ont déjà des options au sein de leur équipe, comme Moussa Sissoko, qui était leur meilleur joueur la saison dernière et a été blessé ce trimestre.

Ajouté à cela, ils ont payé une bonne partie de Tanguy Ndombele, et même si lui et Mourinho ne semblent pas être d’accord, amener Kondogbia dans le mix n’enverra que les mauvais signaux.

Alors qu’Everton pourrait perdre plus de joueurs dans ce rôle de milieu de terrain à la réouverture de la fenêtre de transfert, y compris Morgan Schneiderlin, une nouvelle paire de jambes sera donc nécessaire.

Kondogbia a l’expérience et le talent pour prouver sa valeur, il n’a tout simplement pas pu franchir cette prochaine grande étape et une équipe comme Everton et Spurs, qui veulent le football européen, serait idéale pour lui.

