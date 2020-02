La céramique cherche l’Europe

Villarreal reçoit Osasuna dans ce qui a peut-être été son meilleur moment depuis longtemps, puisqu’il est de nouveau en Europe. En outre, le sous-marin est enthousiasmé par la Copa del Rey, ce qui ajoute à l’injection morale qui a conduit à l’arrivée de Paco Alcacer au club

02/02/2020 à 08:37

CET

EFE

L’équipe de Castellón doit retrouver la régularité de ce qu’elle a subi à domicile cette saison. Le dernier match de La Cerámica a été battu, donc s’ils veulent se battre pour des positions européennes, ils ne peuvent pas continuer à échouer à domicile.

Osasuna se rend à Castellón avec l’intention de continuer à ajouter des points pour obtenir le salut dès que possible, au cours de laquelle ce sera la première rencontre jouée par les Navarrais sans la Chimy Ávila après votre blessure Osasuna arrive au premier match que les Reds joueront en février après avoir gagné 2-0 à Levante dans un match dont on se souviendra, au-delà de la victoire, pour la blessure du joueur la plus décisive à ce jour pour le reste de la saison.

Raze Il a déclaré qu’ils devaient l’oublier et se concentrer sur les joueurs «qui sont disponibles maintenant, car nous avons également un large éventail de possibilités». Un plus bas qui sera difficile à remplacer, puisqu’il compte neuf buts.