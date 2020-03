La chanson qu’ils proposent d’être l’hymne du Coronavirus

Source: Twitter @Vega_Estteban

L’Europe C’est l’un des continents les plus touchés par Coronavirus et dans cette situation, la population de Vieux continent ne quitte pas son domicile pour cause de quarantaine. Cependant, les fans de football ont en tête de chanter la chanson la plus représentative de la Premier League comme un hymne devant lui COVID-19.

Le Vous ne marcherez jamais seul C’est la mélodie la plus connue de l’ensemble anglais et aussi de Borussia Dortmund. Selon les informations du Nottingham Post, la chanson sera jouée par toutes les stations en Europe afin d’encourager et d’espérer tout le monde.

Ils ont également demandé aux fans de la Liverpool faites-les sortir à leurs fenêtres pour chanter l’hymne qu’ils entendent tous les 15 jours dans le Stade d’Anfield. Cette initiative a fait sensation sur les réseaux sociaux et plusieurs utilisateurs de Twitter ont soutenu cette proposition.

Il faut se rappeler que la chanson jouera ce vendredi 20 mars dans divers pays de L’Europe.