La charge pour le titre de Liverpool “ ne fait pas autant mal ” aux fans de Man Utd …

United ne l’aurait pas autrement

Comme Manchester United les fans, nous avons toujours su que le jour viendrait où Liverpool gagnerait le titre. Il y a une fatalité avec les grands clubs, un peu comme United gagnera un jour de nouveau le titre, mais le fait qu’il a fallu si longtemps à Liverpool a été une source d’amusement prolongée.

Cependant, je dois admettre que cela ne fait pas autant de mal qu’on le craignait. En fait, si cela devait arriver, je pense que je le préfère en fait de cette façon. La ligue s’est terminée pour Noël, pas de compétition, pas d’excitation, pas de tension, pas de drame…. juste un jeu d’attente. Il y aura un coup de sifflet à temps plein au cours du mois d’avril qui le confirmera mais à peine un point culminant tantrique.

Pour le meilleur ou pour le pire, tout le monde y est déjà parvenu. Tout cela est un peu ennuyeux à partir de maintenant, définissant des moments passés sans note, les résultats ne sont généralement pas pertinents et si quoi que ce soit, la 4e place est plus intéressante car elle suscitera au moins un certain intérêt.

La Premier League Years of 19/20 est un brûleur lent sans explosion. On se souviendra comme rien de plus que du soulagement que l’horloge de 30 ans à Liverpool ait été réinitialisée. Il n’y a pas de moment pour vraiment apprécier ni mépriser d’ailleurs et pour cela je remercie les dieux du football d’avoir adouci le coup.

Paul, Manchester

Point de basculement?

Pour tous ceux qui gardent un score, ce week-end a été le moment où l’équilibre a basculé de manière significative à «Ole out». Pas précisément parce que nous avons perdu contre Liverpool, ni même la manière dont nous nous sommes rendus si discrètement, mais deux autres pailles ont brisé le dos de ce chameau. Premièrement, cette phrase: “Nous n’avons pas désespérément besoin d’un attaquant, si le bon est là et qu’il nous convient… nous avons des joueurs qui luttent pour la morsure.” Vous plaisantez? United avait besoin d’un attaquant avant Rashford s’est blessé mais maintenant qu’il va disparaître pendant probablement 2-3 mois, nous le faisons bien. Ok, ce n’était peut-être pas une priorité pour cette fenêtre avant la blessure de Rashford, mais c’était définitivement une position qui devait être examinée cet été. Maintenant que le seul joueur qui semblait capable de nous traîner dans la boue a disparu, nous ne sommes absolument plus rien; une coquille d’une équipe où l’huître et la perle sont des souvenirs lointains. Nous avons des joueurs qui “rongent le nez”? Qui? Et pourquoi ne les jouez-vous pas? Sérieusement, qui va prendre la place de Rashford? Greenwood, qui Ole ne commencerait même pas en l’absence de Rashford? À part lui, il n’y a littéralement aucun autre attaquant dans tout le club.

C’est cette pathétique ligne de tête de parti, défendant Glazer, complètement f * cking, une attitude de connerie trompée qui le fait ressembler à une blague absolue. “Qu’est-ce qu’il va faire, critiquer le conseil d’administration et se faire virer?” Sodding oui, c’est ce qu’il devrait faire. S’il aime le club autant qu’il le prétend, alors il doit soit se développer une colonne vertébrale et commencer à dire la vérité en public, une vérité qui est si douloureusement, brutalement évidente pour quiconque y prête même un peu d’attention. Soit ça, soit partez.

Non, la confiance est que nous n’allons signer personne en janvier parce que les propriétaires font encore beaucoup d’argent, et dépenser 60 millions de livres sterling ou autre chose sur Bruno Fernandes ne leur rapportera plus de dividendes. Le club leur fait encore beaucoup de bénéfices sans investissement supplémentaire, alors pourquoi devraient-ils investir de l’argent sans retour sur investissement garanti? Et n’utilisez pas les revenus d’été comme preuve d’investissement – oui, nous avons dépensé environ 150 millions de livres sterling, mais nous en avons fait au moins 100 à 120 millions de livres sterling au départ des départs de Lukaku, Sanchez, Valence, Darmian, Herrera et plus tard Young. , y compris les salaires et les honoraires.

Je reconnais que Woodward et le conseil d’administration sont le principal problème, c’est la raison pour laquelle Pochettino devrait et ne gagnera probablement pas le travail – si l’on en croit les rumeurs. L’histoire raconte que lors de discussions «secrètes», il a insisté pour que United ait un directeur du football et que cette personne ne devrait absolument pas être Woodward. Donc, même lui sait ce qui ne va pas avec le club et n’a apparemment pas peur de le dire, contrairement à l’homme d’affaires que nous avons actuellement en charge. Mais le refus d’Ole de faire quoi que ce soit à ce sujet est ce qui me dérange vraiment. Dites ce que vous voulez à propos de Mourinho, mais au moins il avait la colonne vertébrale pour dire ce qui se passait vraiment.

Pour mémoire, je pense que Solskjaer confirme ce que beaucoup croyaient, en ce qu’il est en fait bien hors de sa profondeur. Il a eu quelques bons résultats mais quand un jeu a besoin d’un peu d’intelligence, d’invention ou d’un leadership fort, il n’y en a pas. Chaque fois que nous perdons un match, il sort et parle de points positifs; il n’y a PAS de points positifs à perdre des matchs de football, Ole, arrête de te moquer. Enfer, nous n’obtenons même pas les droits de base; regardez à quel point notre dossier de coups de pied arrêtés est lamentable – cela devrait être l’un des éléments les plus faciles à trier si vous êtes un entraîneur décent. Quel genre d’entrainement débile entraîne Brandon Williams à marquer Van Dijk dans les virages? Et si aucun des joueurs sur le terrain ne s’est rendu compte que c’était un problème, c’est aussi un problème de coaching – ils ne devraient pas avoir besoin d’enseigner que le petit gars ne va pas bien s’en tirer contre le gros mais c’est le travail du manager à faire sûr qu’ils savent.

La deuxième chose qui fait vraiment bouillir mes p * ss est l’utilisation, ou son absence, de jeunes. Nous avons donc littéralement deux milieux de terrain centraux seniors disponibles (personne ne sait ce qu’est Pereira) et ni Garner ni Levitt ne valent une place sur le banc? Et le gazonnement de Pereira, Lingard et Jones mérite d’être inclus? Peut-être que l’excuse est qu’ils ne sont pas prêts à jouer au football en première équipe, mais cela ne va tout simplement pas voler. À la fin du mercato d’été, on nous a dit, sans ambiguïté, que nous n’avions pas besoin d’amener plus de joueurs parce que les diplômés de l’académie étaient prêts à partir. Il y a eu beaucoup, une myriade d’occasions où Garner (291 minutes au total) et Levitt (90 minutes) auraient pu être intégrés dans la première équipe – même si ce n’est que 15/20 minutes ici et là, ou les matchs de phase de groupes de la Ligue Europa – mais ces opportunités ont été rejetées, de sorte que nous pouvons voir Lingard (1099 minutes) et Pereira (1447 minutes) prouver définitivement qu’ils ne sont pas réellement des footballeurs. Si vous ne pouvez pas vous tourner vers ces jeunes soi-disant assez bons dans une crise de blessures, je suis désolé, mais soit ils ne sont pas assez bons, soit le manager ne leur fait pas suffisamment confiance.

Alors oui, j’en ai fini avec ça maintenant. Cette saison se terminera le 27 février, date à laquelle nous aurons perdu contre: Watford (ou Tranmere) en FA Cup, City en Coupe de la Ligue et Club Brugge en Europa League, alors que rien de moins que des victoires contre Burnley, Wolves, Chelsea et Watford en championnat nous laissera bien hors du top quatre. Et Ole sera toujours en sécurité dans son travail. À moins qu’un miracle ne se produise au cours des 6 prochaines semaines, nous viserons une neuvième ou une dixième place, et ce sera plus que ce que nous méritons réellement.

Ted, Manchester

Du sceptique au croyant

Au moment où Lionel Messi a frappé son coup franc extraordinaire contre Liverpool lors du match aller de la demi-finale de Ligue des Champions la saison dernière, j’étais triste mais j’ai souri. Je me suis dit “c’est tout”. Une merveilleuse campagne 2018-2019 finirait sans trophée, alors que la machine gagnante implacable de Man City nous dépassait et que des moments brillants du meilleur joueur du monde nous refusaient.

J’ai souri parce que c’était une excellente saison malgré l’absence de trophée. Au moins, je me suis senti amusé en regardant à nouveau mon club bien-aimé. Au moins, je savais que l’équipe jouait un grand football, avec une grande défense. Au moins, Klopp nous a mis en route bien que nous aurions échoué glorieusement. Au moins, j’ai apprécié de revoir Liverpool. Mais, comme le coup franc de Messi est entré, j’ai réalisé (et accepté) que ce genre de saison 2018-2019 ne se reproduirait plus. Je m’attendais à ce que la saison 2019-2020 soit pire alors que nous éliminions le top 6 pour la qualification en Ligue Europa.

Puis j’ai réalisé que j’avais sous-estimé Klopp (alias l’embouteilleur final en série). Il a organisé un retour miraculeux contre Barcelone et a remporté la sixième couronne de Liverpool en Ligue des champions. Mais non, je ne pense pas que ce soit son meilleur travail en tant que manager de Liverpool.

Il n’a pas dépensé un sou dans le mercato d’été. Beaucoup de gens ont prédit que City les séparerait car Liverpool ne pourrait pas maintenir l’incroyable forme de la campagne 2018-2019. Pourtant, nous y voilà. 91 points sur 93 possibles. 7 feuilles blanches consécutives après une défense assez franchement terrible en début de saison. Je n’oserais même pas rêver une sorte de rêve comme ça. Klopp m’a vraiment transformé d’un sceptique chronique en un croyant.

Peut-être que Liverpool se tirera une balle dans le pied. Peut-être qu’ils perdraient ce titre après une grosse bite. Je ne serais pas surpris, compte tenu de l’histoire récente de Liverpool dans la course au titre. Mais je peux vous dire ceci. Peu importe ce qui se passera désormais (que nous remportions ce titre ou non, et les saisons suivantes), ce fut un plaisir de regarder cette équipe. Jurgen Klopp a été la meilleure signature que Liverpool ait faite au cours des 10 à 15 dernières années. L’équipe est parfaitement moulée dans son personnage. Et moi, pour ma part, je veux vraiment le voir se venger de Pep Guardiola (après ce que Pep a fait pour acheter plusieurs de ses joueurs de Dortmund en Bundesliga).

Ce n’est pas encore fait. Pool n’a pas encore remporté le titre.

Vincentius, Cambridge

Liverpool contre Man Utd

1. Nous ne sommes pas si mal. Nous ne semblons pas être pire que Chelsea, Arsenal ou Spurs. Nous avons donné à Liverpool (la meilleure équipe du monde actuellement) un jeu décent sans notre meilleur attaquant, notre meilleur milieu de terrain et plusieurs autres joueurs.

2. Nous ne sommes pas aussi bons que nous devrions envisager d’investir. Nous avons perdu beaucoup de temps et d’argent à acquérir des managers et des joueurs qui n’ont pas fonctionné. Woodward est peut-être à blâmer, mais c’est difficile à dire sans connaissance intérieure.

3. Ole fait du bon travail avec les ressources dont il dispose. Bien qu’il achète assez bien en été, il a toujours une équipe manquant de qualité et de profondeur. Compte tenu de cela, il se débrouille bien pour nous avoir 5e après avoir battu de bonnes équipes cette saison.

4. Le club s’est recentré sur les jeunes. Nous avons une très jeune équipe et de grands joueurs qui arrivent. Particulier Greenwood, Mc Tominay, Rahsford et Williams. Ces gars-là pourraient devenir des champions dans quelques années. Pour le moment, ils sont un peu incohérents et ne sont pas aidés par le manque de joueurs seniors de qualité à apprendre.

5. Nous devons faire venir 4/5 très bons joueurs. Oui, un autre investissement de 250 millions de livres sterling. Il n’y a pas d’autre chemin. Si nous ne le faisons pas, nous ne nous améliorerons pas. La première équipe a besoin de plus de qualité. Fernandez serait un bon début, mais seulement un début.

6. Quelqu’un doit réfléchir à la raison pour laquelle nous avons tant de blessures. Cela pourrait simplement être de la malchance, mais on dirait que nous faisons quelque chose de mal. Liverpool n’a jamais blessé des joueurs clés, et c’est un facteur (parmi tant d’autres) qui les a aidés à fuir City cette saison.

7. Liverpool a mis 30 ans pour revenir au sommet. Ce serait bien si nous pouvions le faire plus rapidement, mais il n’est pas réaliste de penser au plus tôt 4/5 ans pour une autre course au titre. Il n’y a pas de manager au monde qui pourrait amener cette équipe à rivaliser avec Liverpool et City. Ole a besoin de joueurs et de temps.

8. Aussi profond que soit notre malaise, nous ne voulons pas être achetés par les Saoudiens. Nous sommes un club autodidacte avec notre propre identité, et nous ne voulons pas devenir un jouet pour les propriétaires éthiquement contestables ala City et Chelsea. Liverpool a montré que les bons vieux clubs construits sur le succès et la réputation peuvent encore faire de grandes choses, même avec les entraves de la restriction financière (relative). Chapeau à eux. Il semble qu’ils aient un nouveau perchoir à faire tomber.

RQT (MUFC)

Quelques réflexions sur le match hier, à commencer par l’affirmation (ENCORE) qu’Andreas ne devrait plus jamais jouer pour Manchester United. Il est affreux, sa mademoiselle a tout mis en évidence sur lui; un mouvement décent, une belle balle dedans, AWB le reconduit à travers le but et dès qu’Andreas s’implique dans un mouvement, il tombe sur le cul. Tout ce qu’il avait à faire était d’utiliser ce pied gauche que, d’accord, il n’avait jamais utilisé auparavant. Juste une retouche et c’était dedans mais il tombe maladroitement sur son cul et essaie de prendre contact avec son pied droit. Son jeu général est horrible, les passes sont terribles, les tirs lamentables et la prise de décision vraiment inexistante.

Fred a de nouveau été le meilleur joueur de United et a montré la ténacité, l’énergie et l’industrie pour suggérer qu’il devrait avoir un rôle au milieu de terrain lorsque tout le monde est en forme ou dérangé pour honorer son contrat (Pogballs).

Maguire a de nouveau été très décevant, tout comme Lindeloff. De Gea était statique pour le but et AWB était clairement assommé après avoir été surjoué et ayant un style de défense totalement inefficace. Shaw n’était pas trop mal et Williams avait encore l’air décent. Je dois être honnête, je pensais que Dalot avait l’air complètement parti pendant le peu de temps qu’il avait passé sur le terrain, il était si lent qu’il ne semblait pas du tout apte à jouer. Les joueurs ne devraient pas sortir du banc avec 10 minutes à gauche et être distancés par des joueurs qui ont mis un changement depuis 80 minutes.

Martial a été plus inefficace que jamais contre une bonne opposition et James semble simplement impressionné par les bons défenseurs. Matic était ok.

Quant à Liverpool, eh bien, que dire? C’est une équipe de football fantastique avec un entraîneur magnifique (bien que si je vois une autre répétition au ralenti de Klopp souriant, je pourrais bien imploser) mais des jeux comme celui-ci où cette équipe de merde United a mis un peu d’effort pendant 15 minutes et le look de Liverpool dans un peu de mal (bien que sans personne assez bon pour se tailler de réelles chances – Bruno Fernandes aurait résolu ce problème …) me convaincre que ce côté de Liverpool a des vulnérabilités. Mais personne ne semble se retourner contre eux, sauf dans les petits sorts où ils poursuivent le match puis Liverpool les choisit à volonté, comme ce fut le cas avec le deuxième but hier.

Liverpool gagnera la ligue et battra probablement quelques records de plus en cours de route et le fair-play pour eux. Mais la seule mise en garde que j’offrirais est qu’il y a 18 mois, City était présentée comme la meilleure équipe de tous les temps et susceptible de dominer pendant des années et elle s’est effondrée si rapidement. Alors ne comptez pas sur le montage d’une série de titres ou de dominer pour les années à venir pour le moment. Tout peut disparaître aussi vite qu’il est arrivé. Mais ils mériteront certainement des champions cette saison. Et les qualifications de la Ligue Europa méritent bien ce que sera United, SI nous signons un attaquant et au moins un milieu de terrain ce mois-ci. Sinon, cette saison pourrait vraiment aller dans le Sud…

Mangor United, Belfast

Liverpool était excellent et aurait dû gagner environ 4-0. Le VVD sur l’espagnol Dave n’a jamais été une faute. Le vrai problème que j’ai vu est que Man U a pratiquement cessé de jouer après. Je ne pensais pas une seconde que c’était une faute et quand le ballon s’est desserré, je criais à la télévision pour que la défense passe à l’action. Mon verdict est que nous avons eu de la chance dans celui-là.

Liverpool nous a surclassés dans tous les domaines, ils méritaient la victoire. Mais ils sont battables. Ils nous laissent entrer trop souvent dans le jeu, donc avec la congestion des projecteurs, je ne peux pas les voir devenir invaincus. De plus, une blessure à VVD les verra vraiment lutter.

Il y avait quelques points positifs pour United. 99% du temps, Wan B était excellent, a pris le 1% en position mais a finalement fermé la porte autant que possible.

Fred ressemble en fait à un bon joueur maintenant. Je suis convaincu qu’il vient de changer ses bottes et d’enlever celles en forme de pièce de 50 pence.

Je pense toujours que United est à une saison ou deux de revenir régulièrement dans le top 4 et au moins 5 d’être de sérieux prétendants au titre. Mais les jeunes joueurs mûriront et avec quelques signatures décentes pour la première équipe ainsi que des sauvegardes fiables, nous y arriverons.

Je sais que ce n’est pas une opinion populaire, mais je veux quand même Ole. J’aime vraiment regarder ce jeu de Man U. Ce serait mieux si nous gagnions plus, mais je préférerais quand même regarder le football divertissant et perdre avec une bonne performance plutôt que de gagner en garant le bus et en en coupant un.

Jouer sage, la grande chose qui manque à United est le mouvement du ballon lorsque nous en avons la possession, étaient tous comme des statues. Si facile de nous retirer du jeu, seuls Martial et Mata ont réellement déménagé pour être disponibles pour un croisement ou être une option de sortie lorsque nous avions 3 joueurs de Liverpool qui nous entouraient lorsque nous avions le ballon. C’était un énorme bogue à moi depuis des lustres. En fin de compte, quel est l’intérêt de mettre des croix quand personne n’essaie même de perdre son marqueur?

Peut écrire plus mais ma pause déjeuner est terminée.

Résumé: Ce fut un grand match à regarder et remporté par la meilleure équipe.

Simon Manchester (amenez les critiques véhémentes)

Profitez de votre victoire, mais ne vous en faites pas ****

Tout d’abord, félicitations à Liverpool. Ils étaient d’un bon rapport qualité / prix et je n’ai rien à redire. Je pensais que nous jouions parfois bien pour une équipe débarrassée de ses deux meilleurs joueurs, et si Martial avait tenté sa chance… c’est tout si et tout. Ils remporteront le titre et seront de dignes gagnants alors bonne chance à eux. Dommage que personne ne les ait poussés à fond pour en faire une course au titre passionnante, mais ils ne peuvent pas choisir qui les défie et ils sont une grande équipe.

Comme le dit le vieil adage, «soyez magnanime dans la victoire et courtois dans la défaite». De toute évidence, ce dicton n’a pas atteint l’Espagne, où Jimmy a du mal à nous dire que «c’était la finale de la Coupe d’Utd» (quel coup dur fatigué et ennuyeux qui est vraiment), avant de dénigrer deux des signatures d’Utd sur la base de cette Jeu. Maguire ne marquait pas vraiment VVD car il marquait les zones, ce qui est un autre problème et les besoins ont changé, mais ne laissez pas les faits gêner un récit absurde. AWB a eu un mauvais match selon ses critères, mais il avait l’air fatigué et j’ose dire que vous auriez du mal à trouver un partisan d’Utd qui ne pense pas qu’il a réussi à signer jusqu’à présent.

Ensuite, les officiels obtiennent les deux barils impuissants de Jimmy, alors qu’il proclame “Les officiels ont fait tout ce qu’ils pouvaient pour réduire le score”. Oui, ils ont correctement appelé un hors-jeu et ont donné une faute discutable au gardien – la tête de VVD s’est retrouvée loin du ballon, il a tourné le dos et a sauté dans DDG à mon avis, et 9 fois 10 fois cela serait donné comme une faute. Leurs fans seraient-ils assez heureux si cela se produisait contre Liverpool? Jimmy jette par la suite sa meilleure tentative de comédie en nous informant que “Ole est au volant, mais le bus est fait par les Pierrafeu !!” – qu’est-ce que cela signifie même? Non vraiment quoi? Enfin, on nous dit: “les fans des autres clubs prient pour qu’il garde le boulot”. Pourquoi les fans d’autres clubs sont-ils si inquiets pour nous? Bien sûr, nous sommes un club de milieu de table (car bien sûr, il n’y a que 10 équipes dans la ligue) avec un Flintstone (?) Au volant (ou au volant d’un bus Flintstone ou quelque chose) et nous avons fait des signatures horribles – pourquoi êtes-vous inquiet lorsque votre propre équipe remporte son premier titre en 30 ans et, comme vous l’avez dit vous-même, nous ne sommes même plus considérés comme un rival? La dame proteste trop, il me semble.

En conclusion, profitez de votre victoire et de votre titre mais (yabba dabba) ne vous en faites pas.

Garey Vance, MUFC

Alisson chit-chat

Entièrement d’accord avec le chat sur Alisson. La raison pour laquelle Liverpool semble “ broyante ” est qu’un seul but encaissé lors de leurs 11 derniers matchs seniors (à l’exclusion de Villa en coupe de la ligue car cela aide mon point de vue) signifie que l’équipe pense que même à 1-0, le jeu est gagné, donc ils conservent leurs efforts et ne se sentent pas obligés de forcer le problème. Et la raison de cette confiance suprême dans la défense est, à mon avis, plus due à Alisson qu’à VVD.

Sans rien enlever à la qualité évidente de VVD et à l’effet transformateur qu’il a eu sur notre défense, Alisson est un niveau différent. Depuis qu’il a donné un but à Leicester au début de la saison dernière avec une tentative ratée d’un virage à Cruyff, je ne me souviens pas qu’il ait commis une seule erreur. Il enregistre tout ce qu’il devrait sauver (et la plupart de ce qu’il ne devrait pas faire), il ne claque pas aux croix ou n’a pas besoin d’être sauvé par des “ fautes ” (Salut David!), Et même si son jeu de jambes peut être le cœur à la bouche à certains moments, il n’a en fait abouti à aucun but encaissé depuis ce qui précède.

Mais surtout, il attrape tout. C’est comme s’ils utilisaient une balle de tennis et qu’il avait des gants Velcro. Vous sentez qu’il attraperait un penalty de Troy Deeney. Jouant devant cela, pourquoi les autres ne seraient-ils pas confiants?

Je vais le dire: oubliez le meilleur gardien du monde, Alisson est le meilleur joueur du monde, point final.

JG LFC (sérieusement, il mérite le ballon d’or)

VAR et De Gea

Une décision rapide de la VAR qui a refusé le but de Firmino. Heureusement, cela n’avait pas d’importance à la fin (bien que cela aurait été bien pour Bobby d’obtenir un but à Anfield). Dans le jeu moderne, je peux voir pourquoi c’est une faute car le gardien est à peu près entièrement protégé de nos jours. Je serai honnête, si c’était à l’autre bout, et si l’objectif avait été donné, j’aurais probablement gémi (et les fans de United auraient dit que c’était un défi équitable). Cependant, il faut préciser que telle est la règle. VVD avait les bras baissés, les yeux sur le ballon et fit une véritable tentative pour jouer le ballon. De façon réaliste, qu’aurait-il pu faire d’autre pour en faire un défi équitable?

Souness, Keane et Neville semblaient tous penser que l’objectif aurait dû se tenir et le fait que l’objectif d’Everton remontait à quelques semaines montre que nous avons toujours un problème d’incohérence sauvage. Une clarification des règles serait donc utile.

Quoi qu’il en soit, le seul point positif est d’imaginer l’apparence de confusion sur les visages de la brigade «LiVARpool». Peu importe que les preuves montrent que nous n’avons pas eu plus de décisions en notre faveur que United, Leicester, City, etc., ils s’accrochent toujours à l’argument «chanceux», bénissent leurs petits cœurs. Je suis sûr que cela ne changera pas leur récit, mais j’ai hâte de voir comment ils parviennent à le faire tourner.

Mike, LFC, Londres

Parallèles entre Liverpool et Man Utd

Tout d’abord, une question pour vous, les bons amis de F365. Minty est-il vraiment le meilleur commentateur que les fans du LFC aient à offrir? Je le vois se faire facturer presque chaque semaine et dans la boîte aux lettres de ce matin, il parvient à obtenir deux entrées (mon entrée gastronomique n’a clairement pas touché le but). Est-il le compagnon ou le membre de la famille de quelqu’un au sein des tours F365? Ne vous méprenez pas, ses articles sont bien écrits mais beaucoup ne mettent pas le feu aux poudres et ce serait bien d’entendre des points de vue plus diversifiés de la part d’autres voix de fans.

Deuxièmement, merci Minty pour l’entrée susmentionnée dans la boîte aux lettres de ce matin, d’accord avec mon analyse de quelques mois en arrière selon laquelle OGS est la réponse de Man U à Souness: un gestionnaire intermédiaire qui bricole avec des jeunes avec un succès mitigé mais qui sera finalement incapable de gérer le pression des attentes sur plusieurs saisons malgré l’ex-joueur qui sent les biens.

Mais les similitudes entre le gestionnaire LFC et Man U ne s’arrêtent pas là:

Pour Roy Evans, voir David Moyes: un manager compagnon dont les principales références étaient une relation solide avec le dernier manager incroyablement réussi du club, mais qui allait toujours être hors de sa profondeur.

Pour Gerard Houllier, voir Van Gaal: un gestionnaire continental bien respecté avec des pouvoirs décroissants et des défauts importants, en particulier sur le marché des transferts.

Pour Rafael Benitez, voir Jose Mourihno: -un manager continental performant, toujours doté de pouvoirs étendus et capable de produire des résultats par à-coups, mais diminué par les essais de gestion et devant faire face à des hiérarchies de clubs inutiles.

La question intéressante est de savoir où United va partir d’ici? Leur propre Brendan Rodgers ou Klopp? OU vont-ils rompre avec les parallèles et nous offrir un tout nouveau chapitre?

Surveillez cet endroit

Miguel L, LFC (Le Neviller et Keano ont probablement raison, OGS a besoin de patience et de plus de temps s’il veut apposer son cachet sur l’équipe, mais ce timbre vaut-il la peine d’attendre? Pas si sûr.)

Wijnaldum = héros

C’était loin de notre plus grande performance de la saison, malgré que nous nous y soyons absolument tenus pendant environ 15 minutes après la mi-temps. Mais avec cette fin emphatique, cela a définitivement été l’un de nos meilleurs résultats de la saison.

Notre ligne avant, même si elle jouait très bien, n’avait vraiment pas de bottes de tir. S’ils l’avaient fait, le jeu aurait été terminé bien plus tôt. Même Trent et Robbo n’étaient pas à leur meilleur.

Au lieu de cela, les vrais héros étaient au milieu de terrain. Henderson a obtenu le MOTM et je ne vais pas m’y opposer. Il était immense. Avouons-le, il l’est presque toujours.

Mais la partie «presque» ne s’applique tout simplement pas à Gini Wijnaldum. Son mouvement perpétuel est une menace constante pour tout milieu de terrain espérant nous égaler. Ça ne peut tout simplement pas être fait.

S’il y a une balle 50/50 à gagner, Gini est là pour mettre le pied dans la balle. S’il y a un botté désespéré se dirigeant vers le centre du terrain, Gini est là pour le mettre sous son charme et libérer Robertson ou Mane sur la gauche. S’il y a une brouille sur le bord de notre boîte, Gini est là pour s’y accrocher, se détourner et dribbler dans une contre-attaque. S’il y a un ballon dans le coin qui vaut la peine de se battre, Gini est là pour épauler les gens deux fois sa hauteur au sol. S’il y a quelqu’un, quelque part, n’importe où, qui doit être musclé – Gini est là.

La force, le rythme, le centre de gravité bas, la course infatigable. Vous ne pouvez pas vous empêcher d’aimer tout ce qui le concerne.

Le sou a vraiment chuté pour moi en finale de la Ligue des champions 2018. Nous avons perdu, évidemment. Mais il était de loin le meilleur joueur sur le terrain de chaque côté, dans une bataille au milieu de terrain contenant Kroos et Modric. Un attaquant / ailier converti de Newcastle à la tête du match. Je ne pouvais pas le croire. Et depuis, il ne cesse de s’améliorer. Le doublé légendaire contre Barcelone (après la rare insulte d’être mis hors jeu par Klopp) aurait dû être son apex. Mais encore, il va mieux.

Compétition? Cela le rend meilleur aussi. Keita. Bœuf. Fabinho. Ils sont tous venus et fournissent tous quelque chose de différent et de vital au milieu de terrain. Et pourtant, c’est Gini qui est presque toujours présent. Toujours disposé. Toujours prêt.

Ryan C, LFC

Quelques réflexions sur Liverpool

Salut les gars,

Tout d’abord, aimez votre travail.

Deuxièmement, quelques réflexions.

Liverpool a dépensé plus d’un milliard de livres sterling pour les joueurs depuis le début de la Premier League et (à ce jour) n’a pas encore remporté un titre PL.

Liverpool a également découpé et changé de manager assez fréquemment au cours de cette période, avec 8 managers différents au cours des 25 dernières années.

Liverpool a eu des propriétaires toxiques qui ont cherché à vider le club pour leur propre gain.

Liverpool a terminé dans le top 2 à quatre reprises en 28 ans depuis le début du PL.

Liverpool a fait de nombreuses signatures qui ont été des catastrophes absolues.

Liverpool a pris des décisions horribles par le haut, y compris le soutien d’un joueur raciste

Liverpool a terminé 8e de la ligue en 2016.

Liverpool a terminé 2 places derrière Jose’s United il y a à peine 2 ans.

Les 18 derniers mois ont été des valeurs aberrantes complètes pour Liverpool.

Ce ne sont pas soudainement les bastions du succès que tout le monde doit suivre.

Ils sont tombés aveuglément sur une formule de travail qui leur a pris 30 ans à trouver.

Les médias sont maintenant si loin de Liverpool et de Klopp, vous savez ce qu’ils peuvent voir les étoiles pendant la journée.

S’ils continuent de cette manière pendant encore 3 ans et plus, alors fair-play.

En l’état, ils auront autant de titres PL que Leicester City à la fin du mois de mai.

À votre santé,

Dave

Liverpool est-il génial?

Tout cet argument de Liverpool est aussi ridicule que n’importe quel débat «est-il de classe mondiale?».

Il n’y a pas non plus de mesures spécifiques, alors pourquoi les gens se retrouvent enroulés d’une manière ou d’une autre est fou.

Cependant, la définition de grand de dictionnaire est «capacité, qualité ou éminence bien au-dessus de la moyenne»

Ce qu’il faut considérer comme moyen est difficile. Dans le monde entier, je suis probablement au-dessus de la moyenne au football. Dans le monde réel du football, vous regarderiez probablement quelque part vers le 8e ou le 9e niveau ou moins (supposition complète), dans la ligue de football en haut de la ligue 1, en bas du championnat, en Premier league, 9e, 10e ou 11e.

Comparé à d’autres vainqueurs de titre (ils ne l’ont pas encore gagné, mais) vous devez regarder les points, les victoires, les buts marqués, les performances dans d’autres compétitions, la qualité des adversaires, mais il est difficile de discuter en utilisant l’une des définitions ci-dessus de moyenne que ce Liverpool actuel n’est pas génial.

Paul

Respect des arbitres

Je pensais qu’il y avait une omission flagrante de votre 16 Conclusions de Liverpool contre Man Utd. C’est le moment où toute l’équipe Utd a assailli l’arbitre. C’était très similaire à Keane, Stam, Giggs et al mobbing ce pauvre ref dont le nom m’échappe.

Nous sommes depuis 3 ans dans la campagne «Respect». At-il été jeté complètement? Chacun de ces joueurs aurait dû être réservé si nous sommes toujours censés faire tout le «respect».

Culk the Younger (chantant Aretha Franklin pour moi depuis que j’ai écrit ceci)

Erling Haaland

Je n’ai pas vu cela mentionné dans la matinée MB alors voilà.

Le match pour briser le cœur de United cette semaine ne devrait pas avoir lieu hier soir à Anfield. C’est en fait le match à Augsberg il y a 2 jours où Haaland est entré en jeu avec Dortmund derrière 3-1 et a réussi un tour du chapeau paresseux de 20 minutes au début.

20 minutes et déjà il semble que Woodward aurait dû payer tout ce que Raiola avait demandé. Pas difficile de l’Autriche à la Bundesliga… il aura du mal à répéter… bla bla bla

Aussie Red (Les célébrations de buts de Firmino sont la joie méconnue de cette saison de titre. Ils font chanter mon cœur)

VAR se précipite

Plus d’exemples cette semaine du système VAR semblent précipiter les critiques parce qu’ils ne veulent pas perturber le déroulement du jeu et créer des retards, mais, ce faisant, ils ne se permettent pas de compenser les erreurs initiales. Deux choses qui me viennent à l’esprit sont le handball de Ben Mee et l’assaut d’Etienne Capoue sur Tanganga. Mee s’est enfui avec un handball flagrant hier où il a déplacé son bras vers le ballon pour arrêter le tir mais VAR a terminé l’examen (s’il y en avait un) en quelques secondes – mais c’était certainement un incident digne de plusieurs autres regards. De même, le timbre du genou de Capoue sur Tanganga dans le match Watford v Spurs était également un carton rouge clair basé sur d’autres infractions récentes au carton rouge, mais, selon les commentateurs, il a été examiné et considéré comme aucun carton rouge en moins de 15 secondes environ.

À mon avis, VAR prend trop de temps sur des décisions évidentes comme l’épaule / le handball de Lallana avant un but pour Liverpool contre les Wolves plus tôt dans la saison (après un coup d’œil à la reprise, il était clair que Lallana ne l’avait pas géré mais VAR en a pris trois autres minutes pour le vérifier), puis semblent précipiter les décisions controversées sur tout le reste parce qu’ils ont peur de l’impatience de la foule. Cela n’a aucun sens.

En tant que partisan de l’entrée du VAR, les arbitres anglais et toute leur approche de son utilisation ont été incroyablement douloureux à regarder.

Simon, THFC

Mike Dean, Arsenal et Sheffield United…

I don’t think it was lost on anyone the irony of the worst referee I have ever seen in my life officiated his 500th game and where else? The Emirates of course.

While we all know about Mike Dean, and he was roundly booed before the game, I think I preferred the old system where referees screwed us out of the points due to the fact they’re just rubbish, than this system in which referees can sit about looking at TV screens and still somehow come to rubbish decisions such as that which ruled out Pepe’s penalty at the weekend.

And I’m sure we’ll hear that this is a fan of a big club who’s moaning about not getting the decisions when they do generally.

But the facts are we didn’t just outplay Sheffield United for most of that match, we outworked them, and the stats also prove we’ve been screwed out of more points by VAR than any other Premier League team.

Just swap the identity of the teams over. Had it been Sheffield United that had been the team screwed out of that penalty, you wouldn’t have heard the end of it from media channels. As it’s Arsenal, we just have to suck it up and hope for better next time.

If these decisions do genuinely even themselves out, then Arsenal are due a heck of a lot of dodgy decisions to swing our way.

But well done to the boys. Every one of them put in a shift – particularly that defence – a central midfielder at right back, a left winger at left back (and a rookie left winger at that), the worst centre back I have ever seen still at the club, along with David Bloody Luiz.

Graham Simons, Gooner, Norf London

Trevor Francis wants a word

Dear Football365,

As not every top club can stroll through against a bang average mid table side, let’s give a bit of attention to one of the more surprising results from Saturday.

*If Pep Guardiola thinks his birthday was spoilt by Manchester City dropping points, he should probably have a word with Trevor Francis.

*Crystal Palace were good value for their point. They soaked up a lot of pressure from the Citizens and held firm for a very long time. Then, they had a couple of things that haven’t happened very often this season: a goal in the first half of a game, scored by a striker, from a set piece. It wasn’t surprising that Manchester City’s dominance brought rewards in the form of a brace for Johnny’s latest hero, Sergio Aguero, but it wasn’t enough to take all the points thanks to a combination of resolve and enterprise.

*Aguero’s goals were the result of the tired defending elite level strikers always take full advantage of. Roy Hodgson had not to that point made any substitutions in defence and the players on the right allowed too much space for crosses. For the first goal, James Tomkins made a rare mistake and mistimed his jump, allowing the ball to reach Aguero, who poked it home; for the second, he was able to get between the two centre-backs, neither of whom were anywhere near close enough to challenge him in any way.

*John Stones had a shocking game. I may be misremembering but it seemed like Gary Cahill was phased out of the England setup in part to allow Stones to become a mainstay of the central defence. In this game, the old master came out on top of the young pretender, in a very real sense at times: for the first goal, Cahill beat Stones in the air to head the ball back across goal for Cenk Tosun to nod home. Then, with Manchester City looking to see out the game, Stones was asked to do a rare bit of defending and failed miserably, as he was beaten by Wilfried Zaha and then deflected the cross into the path of Fernandinho, who was powerless to stop it bouncing off him and into the net.

Zaha looking to run inside at centre-backs is a tactic Palace often use against big clubs. It reaps rewards because it can seem like that’s where the weak link in the team is – Stones at Manchester City, Shkodran Mustafi for the Arsenal, anyone for Manchester United.

*Leaving aside the VAR debate, you do wonder why the referee thought the ball bouncing off a player’s leg into his arm was a deliberate act of handball.

*Stat of the week: the only teams to take points off Manchester City in 2018-19 and 2019-20 are Liverpool and Crystal Palace.

Ed Quoththeraven

