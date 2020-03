La Chicana de Marcelo Gallardo à Boca dans la définition de la Super League: “Nous avons toujours gagné”

Après le match nul contre Défense et Justice, Marcelo Gallardo a donné une conférence de presse et analysé la dernière étape de la Super League, où la définition sera main dans la main avec la bouche.

“Nous sommes des pointeurs de championnat, nous sommes un point au-dessus de Boca. Nous sommes une bonne équipe. Nous pouvons avoir des moments où nous ne sommes pas bien, mais rien de l’extérieur ne nous changera. Cela ne change absolument rien. De l’extérieur, il faut dire ce que c’est, Pointeur de la rivière et sera défini samedi “, a commencé la Poupée.

Et il a ajouté: “Cette équipe a déjà montré des signes d’affrontement dans des conditions défavorableset ce n’est pas le cas. Quiconque pense que c’est un motif défavorable pour nous a tort. Nous sommes des pointeurs et gagnons plus des visiteurs que des locaux“.

En revanche, il n’a pas manqué l’occasion de chicaner Boca pour la finale qu’il a remportée:On ne joue pas avec Boca, on joue avec l’Atlético. Nous n’avons pas à nous préparer contre Boca. Quand nous avons dû jouer des finales contre Boca, nous nous sommes préparés à cela et nous avons gagné, mais maintenant ce n’est plus le cas. “

“Comment ne pas être convaincu si nous sommes une équipe qui aime ces jeux? Définitoires Nous nous aimons et nous motivons beaucoup. Si nous mettons dans un premier temps ce dont nous avons besoin pour ne dépendre de personne, c’est un triomphe d’être champion. En dépendant de nous, nous mettrons l’accent sur nous “, at-il conclu.