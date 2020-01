La cible a choqué Nottingham Forest et Sheffield mercredi – HITC

Nottingham Forest et Sheffield Wednesday ont été liés à Eddie Nketiah.

Selon The Sun on Sunday (édition imprimée, page 63, 19 janvier 2020), Eddie Nketiah a choqué Nottingham Forest et Sheffield mercredi lorsqu’il s’est présenté pour des entretiens avec les clubs du championnat.

Le tabloïd britannique a rapporté que l’attaquant d’Arsenal Nketiah était sur le radar du trio de championnat Forest, mercredi et Bristol City.

Les trois clubs auraient voulu signer l’attaquant prêté par les Gunners dans la fenêtre de transfert de janvier, le joueur de 20 ans ayant été rappelé tôt de son prêt à Leeds United après avoir eu du mal à obtenir beaucoup de temps sous Marcelo Bielsa à Elland Route.

Cependant, selon le rapport, l’attaquant international des moins de 21 ans de l’Angleterre a choqué Forest, mercredi et City en se présentant pour des entretiens avec sa famille, ses amis et un nouvel agent.

Séjour à l’arsenal

Selon le Daily Mail, Arsenal a décidé de ne pas envoyer Nketiah en prêt pour le reste de la saison.

L’attaquant fera partie de la première équipe des Gunners pour les semaines et les mois à venir, et il sera intéressant de voir comment le jeune évolue et combien progresse et se développe en tant que footballeur.