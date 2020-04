La cible annoncée d’Aston Villa et de Tottenham est «le nouveau Samir Nasri» – HITC

Trois clubs de Premier League, Spurs, Villa et West Ham United, sont des destinations potentielles pour la starlette de Marseille Ligue 1 Maxime Lopez.

S’il y a quelqu’un à blâmer pour expliquer pourquoi Samir Nasri n’a jamais réalisé son potentiel de devenir l’un des véritables talents d’élite du milieu de terrain, eh bien, c’est probablement Samir Nasri.

Heureusement, il semble que son héritier apparent ne partage pas le penchant de l’ancienne star d’Arsenal et de Man City pour la controverse. Maxime Lopez laisse son football parler et, par conséquent, ce petit meneur de jeu sans prétention s’est discrètement imposé comme l’homme qui fait vibrer Marseille.

Contrairement à Nasri, qui est lui aussi né dans le sud de la France avant de gravir les échelons de L’OM, Lopez est un meneur de jeu dynamique et profond plutôt qu’un numéro dix exubérant.

Et l’homme si souvent qualifié de «nouveau Nasri» pendant ses années de formation à Marseille sort enfin de l’ombre de l’Enfant Terribles en France, bien que cela n’ait pas empêché le joueur de 32 ans d’essayer de donner à Lopez quelques conseils de la touche.

«C’est un bon joueur qui aime toucher le ballon, dans le moule espagnol. C’est un bon joueur et j’espère qu’il restera à l’OM aussi longtemps que possible », a déclaré Nasri à l’UEFA avant d’ajouter, via Le10 Sports;

«Je lui demanderais de prendre plus de risques. Il joue avec trop de confort. »

Nasri voudrait peut-être que Marseille conserve l’un de ses plus beaux jeunes talents depuis des années, mais en l’état, il semble que les géants de la Ligue 1 n’auront pas d’autre choix que de tirer profit car ils cherchent à éviter un cauchemar financier pendant les mois d’été.

Lopez a déjà été proposé à Tottenham et West Ham United, selon The Star. AreaNapoli, quant à lui, affirme qu’Aston Villa a fait une offre de l’ordre de 10 millions de livres sterling.

La question est; Lopez suivra-t-il les traces de Nasri en traversant la Manche pour montrer son jeu de jambes éblouissant en Premier League – d’une position plus profonde bien sûr?

