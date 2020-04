La cible de Man Utd en janvier admet honnêtement les liens «flatteurs»

Date de publication: vendredi 3 avril 2020 11:39

L’attaquant de Bournemouth, Callum Wilson, a déclaré qu’il ne méritait pas d’être l’objet de spéculations sur les transferts le liant à Manchester United plus tôt cette saison.

Le patron uni Ole Gunnar Solskjaer a admis en janvier la nécessité pour son équipe de signer avec quelqu’un qui “se casserait le nez” pour marquer un but, en raison de l’absence de blessures de longue durée de Marcus Rashford.

Alors que les Red Devils ont finalement prêté Odion Ighalo, Wilson était l’un des nombreux attaquants liés à un déménagement à Old Trafford, patron de Bournemouth Eddie Howe qualifie la spéculation de son attaquant de «inutile“.

Le joueur de 28 ans a marqué neuf buts en 32 matches – dont huit en Premier League – après avoir marqué 15 buts et aidé 10 autres joueurs lors de la campagne précédente.

S’adressant à Sky Sports News, Wilson a insisté sur le fait que, même si ses performances au dernier trimestre étaient «cohérentes», il a estimé qu’il était indigne de liens avec l’équipe de Solskjaer après sa forme cette fois-ci.

“Bien sûr, c’est flatteur, ce sont de grands clubs, des clubs massifs dans la ligue”, a-t-il déclaré.

«Il y avait des liens et des discussions mais je ne suis pas du genre à lire des journaux ou à écouter trop de nouvelles. Mais vous l’entendez des gens – des amis, de la famille – et cela ne fait que m’encourager vraiment à bien faire.

«La saison dernière, mes performances étaient assez constantes et quand il y avait des liens, j’ai essayé de rester à un certain niveau et de bien jouer.

“Tout joueur aimerait jouer en Ligue des champions et progresser, c’est sur cela que j’ai basé toute ma carrière.

«Il faut d’abord et avant tout garder Bournemouth en sécurité et je n’ai pas été assez bon cette saison pour même parler de choses comme ça.

“Je l’ai mis à l’arrière de mon esprit et j’ai essayé de me concentrer sur moi-même.”

Bournemouth était assis dans la zone de relégation, à deux points de la sécurité à la table de la Premier League avant l’arrêt brutal de la saison le mois dernier.

Dans d’autres nouvelles, United a été lié à une décision pour Harry Kane, l’attaquant de Tottenham admettant qu’il ne resterait pas et attendrait s’il sentait que son côté ne progressait pas.

Un rapport a affirmé que le vice-président exécutif des Red Devils, Ed Woodward, avait un intérêt concret pour le capitaine anglais.

