La cible de Tottenham donne le meilleur indice à ce jour sur le prochain coup

Date de publication: vendredi 21 février 2020 12:28

Chris Smalling a révélé qu’il aimerait négocier un transfert permanent vers la Roma à la fin de la saison.

Le défenseur a relancé sa carrière lors de son prêt loin de Manchester United cette saison, impressionnant énormément en 25 apparitions toutes compétitions confondues.

Alors que les Roms sont impatients de le garder en permanence, sa forme était peut-être presque trop bonne – les prix hors d’un mouvement potentiel.

Cela avait conduit à des murmures d’intérêt d’ailleurs dans la Premier League, avec Tottenham Hotspur et Everton tous deux désireux de signer le joueur de 30 ans.

Cependant, le défenseur central leur a porté un coup dur en révélant qu’il espérait des discussions avec la Roma à la fin de la saison.

“Ouais, je pense que le plan au début de la saison était de contribuer autant que je peux et puis j’espère que si nous avons tous eu une bonne saison et atteint nos ambitions alors ces discussions pourront avoir lieu”, a déclaré Smalling dans une interview. avec BBC Sport.

«Je suis plus qu’heureux de ma première moitié de saison, c’est maintenant juste de m’assurer que nous commençons et terminons la saison en force parce que nous avons beaucoup à jouer.

«Venir ici et essayer de courir avec le football était la priorité. Mais ma famille s’installant et moi apprenant la langue et appréciant la culture, c’est quelque chose dont vous devez profiter au maximum.

“Ma famille et moi le sommes définitivement.”

Smalling, qui a disputé plus de 300 matches avec United, a également été interrogé sur ses chances de revenir dans l’équipe d’Angleterre pour l’Euro 2020. Gareth Southgate ne l’a jamais vraiment favorisé, mais pourrait ne pas être en mesure d’ignorer sa résurgence.

“Évidemment, cela fait quelques années maintenant, mais cette ambition est toujours là avec l’Angleterre”, a déclaré Smalling.

«Je sais que Gareth et le personnel d’entraîneurs ont assisté à quelques-uns de mes matchs ici et je suppose que vous savez que vous êtes dans leurs pensées si vous jouez dans un club de haut niveau.

«Je garde ces aspirations, et j’essaie juste de me concentrer sur ce qui vient et vient. Mais j’aimerais beaucoup faire partie de [the Euros], pour sûr.”