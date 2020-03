La cible déclarée des Rangers n’a pas été jouée en 2020, mais le club a-t-il maintenant signé son remplaçant? – HITC

Les géants de la Premiership écossaise, les Rangers, auraient identifié le gardien de la Ligue 1 de Portsmouth, Craig MacGillivray, comme cible de transfert.

Le football a peut-être cessé de trembler pour le moment, mais les Rangers, bien que dans le confort de leur foyer respectif, mettront toujours en place des plans pour la saison prochaine.

Et un nouveau gardien de but est probablement en haut de sa liste de résultats sur le marché des transferts – chaque fois que le marché des transferts s’ouvre.

Wes Foderingham n’a plus de contrat et même le feuillu Allan McGregor, maintenant âgé de 38 ans, ne peut pas continuer indéfiniment. Heureusement, les chances de Craig MacGillivray de rester à Portsmouth pour une autre saison semblent de plus en plus improbables.

Le buteur de la Ligue 1 était lié à un déménagement de Fratton Park à Ibrox via le Soleil et, depuis lors, il n’a pas botté un ballon de colère. La dernière action de McGillvray a eu lieu le 29 décembre avec la montée rapide d’Alex Bass, 21 ans, laissant le tireur plus âgé tourner les pouces sur le banc du remplaçant.

Alors que l’Ecossais a pris la rétrogradation soudaine dans sa foulée, vous imaginez qu’un homme qui a joué 27 matchs entre août et janvier ne sera pas trop content de la vie en marge.

Vendredi, Portsmouth a annoncé la signature du gardien américain très bien noté Duncan Turnbull; un accord qui pourrait donner aux Rangers un nouvel espoir d’ajouter un homme des gants né dans le Perthshire à l’équipe de Steven Gerrard dans un proche avenir.

Pourtant, alors que McGregor devrait rester au moins une saison de plus à Glasgow, MacGillivray ne trouverait pas le football en équipe première plus facile à trouver chez les Rangers.

