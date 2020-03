La cible d’Everton saluée comme “ effrayante ” par le manager de Newcastle, Steve Bruce

Date de publication: dimanche 8 mars 2020 8:39

Steve Bruce est certain que la cible d’Everton Allan Saint-Maximin a un «avenir radieux» après sa grève tardive sécurisée une victoire 1-0 pour Newcastle sur 10 hommes à Southampton à St Mary’s.

Les Magpies n’avaient pas réussi à marquer lors de leurs quatre dernières sorties de haut vol et la pression a été augmentée après que Matt Ritchie a raté un penalty en première mi-temps.

Mais la frappe de Saint-Maximin à la 79e minute a mis fin à la sécheresse alors que Newcastle s’est éloigné de huit points de la zone de largage.

Et Bruce est convaincu qu’il y a beaucoup plus à venir de l’attaquant français, qui était lié à Everton au weekend.

(Désolé d’avoir créé un lien vers The Sun. Ne l’achetez pas.)

“Je suis ravi pour lui, j’ai dit depuis le premier jour qu’il allait toujours plaire à tout le monde”, a déclaré Bruce.

“Si vous ne l’avez pas vu jouer, vous allez adorer le regarder parce qu’il est un footballeur naturel, qui ne vient pas trop souvent comme ça.

«Il a un rythme effrayant et un excellent équilibre et il a ce truc où il veut vous battre et nous ne voyons plus ça trop souvent.

«Cela peut être un peu frustrant parfois et il doit apprendre, mais s’il apprend, il a un grand et brillant avenir devant lui.»

