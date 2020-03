La cible signalée des Wolves a dit de snober Molineux et de rejoindre Arsenal à la place – HITC

Wolverhampton Wanderers a été pressenti pour amener James Rodriguez du Real Madrid en Premier League – maintenant Tino Asprilla a son mot à dire.

James Rodriguez a été soutenu pour refuser un déménagement potentiel à Wolverhampton Wanderers, la légende colombienne Tino Asprilla estimant qu’un club comme Arsenal conviendrait mieux à l’homme oublié du Real Madrid, parlant à RNC.

Il semble pour le monde entier qu’une superstar de 63 millions de livres sera sur le marché cet été.

La carrière de James est en déclin lent depuis qu’il a levé le Soulier d’or lors de la Coupe du monde 2014, tombant en disgrâce au Real Madrid après un retour au Bernabau après une période de prêt plutôt décevante au Bayern Munich.

Il est facile de rire de la perspective de James dans Old Gold la saison prochaine mais, avec le super-agent Jorge Mendes aidant à tirer les ficelles à Molineux, la signature la plus ambitieuse et la plus en vue de l’histoire des Wolves ne peut pas être totalement exclue.

El Desmarque rapporte que Molineux est une véritable destination pour un joueur de 28 ans qui n’a commencé que quatre matches de Liga tout au long de la saison.

Mais, si vous demandez à l’ancien fou de Newcastle United Asprilla, James devrait viser une destination plus prestigieuse à l’approche de ce qui devrait être le sommet de sa carrière.

“James n’a pas à aller souffrir à Wolverhampton, une équipe qui se bat toujours après la relégation”, a déclaré Asprilla.

«James doit faire du football dans des équipes comme Manchester City, Manchester United, Chelsea ou Arsenal. James n’a pas besoin de jouer pour le Real Madrid pour nous éblouir ici avec son football. Pour moi, il est un partant dans n’importe quelle équipe. “

Maintenant, les fans des Wolves pourraient avoir quelques points à faire ici. Premièrement, ils ne combattent pas exactement la relégation chaque saison, comme le suggère Asprilla.

Et l’ancien attaquant fou devrait probablement aussi s’habituer à la table actuelle de Premier League. Les loups n’ont peut-être pas l’histoire ou le prestige des géants de bonne foi du jeu, mais ils ont toujours trois points d’avance sur Arsenal et une place derrière Manchester United.

