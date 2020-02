La City, favorite pour remporter la Ligue des champions et les puits de Madrid

La victoire de Manchester City au Bernabéu (1-2) place celles de Pep Guardiola parmi les favoris pour remporter l’édition actuelle de la Ligue des champions, selon les quotas des principales maisons de paris sportifs en ligne. Real Madrid, pour sa part, chutes effondrées en paris et il devient l’une des équipes avec moins d’options pour conquérir la concurrence continentale maximale.

27/02/2020

Kevin Blacksmith

Après la victoire hier soir au Bernabéu, La ville devient à l’unanimité le premier candidat de tous les bookmakers. Bet365 place l’équipe ‘skyblue’ en tant que champion du tournoi continental offrant 3,75 par pari euro, suivi du Bayern (4.50) et Liverpool et Barcelone, les deux avec le même quota (8,00). Ce bookmaker paierait 41 euros par euro parié au cas où le Real Madrid remporterait le titre, tandis que William Hill propose des frais de 26 et Bwin de un à 29.

Le Barça est quatrième dans la liste des candidats des maisons William Hill et Bwin, derrière City, Bayern et Liverpool. Les quotas de la Blaugrana, avec le match nul contre Naples complètement ouvert après le tirage au sort à San Paolo, varient entre 8 et 9 euros par euro misés dans les différentes maisons de paris.

Atlético de Madrid, à égalité en faveur après avoir remporté la Wanda Metropolitano contre Liverpool de Klopp (1-0), maintient un quota de 21, derrière le PSG (10,00) et la Juventus (11,00) qui doit lever la cravate après être tombé au match aller.

Ainsi, après la victoire de Pep dans le sanctuaire blanc lors du match aller des huitièmes de finale, La ville est le premier candidat en soulevant le «Orejona» lors de la finale d’Istanbul le 30 mai.