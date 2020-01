La clarification de Nestor Ortigoza: “Je tiens à préciser que moi, du Central, je n’ai rien dit, pas même du président”

“J’ai été frappé à la porte de la salle et ils m’ont dit de ne pas gagner, il était un leader. Il m’a dit que nous n’avions pas à gagner parce que nous jouions tous beaucoup de choses. Et c’est la largeur des épées qui est venue; il n’est pas venu me parler à quatre des boissons, hein “, at-il dénoncé Nestor Ortigoza en dialogue avec Clarín.

Bien qu’il n’ait pas indiqué de quel jeu ou de quel club il s’agissait, il a donné des indices. “J’étais déjà Ortigoza, J’avais déjà émergé champion des Libérateurs, j’avais déjà joué le Coupe du monde, champion du Coupe d’Argentine… “at-il dit.

Il a ajouté: “Nous avons joué et marqué un but de pénalité. Puis nous avons perdu 2-1 et un quilombo barbare a été mis en place.” Par conséquent, tout indiquait que la réunion à laquelle il faisait référence était le 2-1 subi avant Indépendant à partir de la dernière date de Super League 2018-19.

Après ses déclarations, les deux Diego Cocca en tant que président Rodolfo Di Pollina ils sont sortis pour lui répondre, bien que Ortigoza Il a apporté une précision dans sa présentation en tant que nouveau renforcement pour les étudiants de Río Cuarto.

“Ce n’est pas pratique pour moi de parler de ce sujet maintenant, ce que je veux dire clairement, c’est que je Central Je n’ai rien dit, pas même du président, il a mis son sac tout seul. C’est un sujet dont je ne veux pas parler car aujourd’hui je suis heureux de démarrer un projet avec Étudiants. Donc, ce n’est pas à moi de parler aujourd’hui “, a-t-il prévenu.

Moi de Central, je n’ai rien dit. Le président a mis son sac seul

Concernant votre nouveau club, Ortigoza Il a dit: “Je prends cela comme un grand défi, sinon je ne serais pas ici. Pour les gens de Étudiants Je lui dis que je ne viens pas me promener, je viens pour essayer d’atteindre l’objectif. Et s’il n’est pas atteint, tout laisser pour y parvenir. “