La clarification de Toto Salvio sur sa célébration en mode Dragon Ball Z: “C’était de la téléportation”

Boca bat Columbus 4-0 dans le cimetière des éléphants et atteint momentanément River au sommet de la Super League.

L’auteur du deuxième but était Toto Salvio, qui reçut le ballon après un énorme jeu de Sebastián Villa et définit le centre pour augmenter l’avantage contre Sabalero.

Sans aller plus loin, une fois son objectif atteint, les anciens Benfica et Lanús sont sortis célébrer en mode Dragon Ball Z et ont lancé un geste qui a ouvert le débat sur les réseaux sociaux: Était-ce de Goku ou de Piccolo?

Compte tenu de cette situation, Salvio a attrapé son téléphone portable dans les vestiaires et a précisé quelle était l’intention de sa célébration: “C’était Goku. Téléportation“, a déclaré le dépliant Boca.

La vérité est que Salvio a encore fait un bon match et a ajouté un objectif de plus à son compte personnel sous la direction de Miguel Ángel Russo. Le Xeneize peut-il remporter le titre de River à la dernière date?