La classe de maître de Bruno Fernandes lors de la croisière Man United devant Bournemouth

Le meneur de jeu portugais Bruno Fernandes a réalisé une autre performance scintillante aujourd’hui alors que Man United a mis cinq fois Bournemouth.

L’international portugais a atteint une précision de 80% en 57 passes et était au centre de tout, avec 90 touches – en moyenne une par minute.

Fernandes a gardé United sur le pied avant, effectuant 43 passes dans le dernier tiers.

À l’avenir, Fernandes a créé cinq occasions et a réussi trois tirs, dont deux cadrés. Il a fourni deux mentions d’aide et a marqué un autre grand but, soit 6 buts et 4 passes en 13 matchs avec les Red Devils et 21 buts et 18 passes au total cette saison.

La passe décisive du premier but de Mason Greenwood a été un glissement astucieux derrière le défenseur qui l’a tiré vers l’avant en attendant la passe intérieure.

Il aurait pu alors marquer lui-même mais a permis à Marcus Rashford de prendre le penalty après le handball d’Adam Smith pendant la demi-heure.

Le joueur de 25 ans a ensuite accordé une passe décisive à Anthony Martial avant de marquer un coup franc brillant à la 59e minute.

Fernandes a également effectué son changement défensif, effectuant 4 récupérations de balle.

Le partenariat que Fernandes forme avec Paul Pogba au milieu du parc est incroyable à voir et vous vous demandez qui pourrait arrêter ce côté avec les trois premiers tirs et Bruno et Paul tirant les ficelles.

Match de Bruno Fernandes en chiffres contre Bournemouth: Précision de passage de 80% 43 dernières passes 5 chances créées 4 récupérations de balle 3 tirs (2 sur cible) 2 passes décisives 1 but Magnifico. 🅰️🅰️⚽️ pic.twitter.com/HVao2cCUXE – Statman Dave (@StatmanDave) 4 juillet 2020

