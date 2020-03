La clôture des compétitions et les précautions des clubs, aujourd’hui sur les couvertures

5. Marque: “L’Europe ferme”

La crise de Covid-19 a provoqué la fermeture des 5 principales ligues européennes et Marca a aujourd’hui intitulé “L’Europe se ferme”. Toutes les ligues s’arrêteront au moins jusqu’au 3 avril et l’UEFA reporte également ses compétitions. Paradoxalement, la Chine veut lancer sa ligue.

4. AS: “Fermeture totale”

AS comprend également sur sa couverture la situation actuelle du monde du sport et intitulée “Fermeture totale”. Le gouvernement espagnol a décrété un état d’alerte dans tout le pays et le sport mondial est paralysé par l’avancée du coronavirus.

3. Sports World: “Tout le monde à la maison”

Avec une image de l’équipe du Barça réunie, Mundo Deportivo a aujourd’hui intitulé “Tout le monde à la maison”. Le Barça, comme de nombreuses équipes, a annoncé la cessation de ses activités. C’est le président Bartomeu qui a réuni l’équipe avec les médecins pour expliquer les détails de la situation et a demandé aux joueurs de donner l’exemple.

2. Sport: “Tous ensemble”

La même image de Bartomeu réunie avec l’équipe est celle utilisée par Sport, qui s’intitule aujourd’hui “Tous ensemble”. Le président du club a renvoyé les joueurs à la maison en raison de la crise sanitaire et a fermé toutes les installations du club. Les joueurs suivront un plan d’entraînement depuis leur domicile.

1. Super Sport: “Zaza: Maintenant, en Italie, les gens ont réalisé ce qui se passe”

Super Sport a en couverture les déclarations de Simone Zaza, ancienne joueuse de l’entité, et les gros titres “Maintenant, les gens en Italie ont compris ce qui se passe. Personne ne s’y attendait avant.” Le gouvernement espagnol a décrété l’état d’alarme pour le coronavirus.