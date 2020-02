La colère de Carlos Tevez avec Juan Román Riquelme: “J’ai ressenti beaucoup de douleur”

Carlos Tevez, capitaine de Boca, a révélé détails de son entretien avec Juan Román Riquelme et il a dit que dans le passé, il s’était fâché contre l’actuel deuxième vice-président du Xeneize.

“La conversation avec Román a été très importante. Des idoles comme lui et je dois être dans le même bateau. Ce que j’ai dit à Roman, c’est que ça m’a fait mal … parce que nous savons tous que Roman est l’idole maximale du club. Puis il a dit que River allait mieux … Ça m’a fait mal. J avais mal. Quand j’ai commencé à jouer, je suis devenu très proche de Roman. Puis j’ai ressenti beaucoup de douleur quand il a dit ça. Et de douleur, j’ai dit ce que j’ai dit “, a déclaré Apache, en dialogue avec Fox Sports.

Dans la même ligne, il a ajouté: “Avec le Chelo, je me suis également éloigné du combat avec Román. Maintenant, nous parlons tous les trois. Il me connaît depuis que je suis petit. Quand j’ai donné des notes, j’ai dit “connard tu ne m’aimes pas”.

Pour sa part, il a rappelé comment était la première concentration avec Riquelme sur le même campus: “Le jour où j’ai dû me concentrer, la première concentration, nous nous sommes concentrés sur Los Dos Chinos, et ils avaient déjà tout gagné. Il y avait les deux côtés, le groupe de Martín (Palerme) et le groupe de Román, avec les Colombiens, tout. À mon arrivée, Roman me dit: «Carlitos, viens, viens, assieds-toi ici. Et ce sont des choses qui vous marquent. La tension était forte. Par où commencer? Aujourd’hui, il n’y a pas ce poids qui était auparavant dans les vestiaires. Ce n’était pas facile d’y entrer. Aujourd’hui est totalement différent, aujourd’hui nous sommes tous les mêmes. “

“Avec Román, nous allons très bien. Nous nous sommes dit les choses que nous avions à dire en face. Nous allons très bien, cela m’aide beaucoup. Si cela enlève ma pression? Ce qui se passe, c’est qu’il n’apparaît pas beaucoup. Il fait un très, très bon travail, mais il sait que peut-être apparaître beaucoup est contre-productif. Il comprend et se porte très bien “, at-il conclu.