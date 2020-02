La colère de Lionel Messi avec Abidal: “Quand on parle de joueurs, il faut donner des noms car si on ne se salit pas”

Eric Abidal, directeur sportif de Barcelone, surpris dans une interview au journal Sport en parlant du départ de Ernesto Valverde et mentionner que “de nombreux joueurs n’étaient pas satisfaits ou travaillaient dur”.

Conscient de cela, Lionel messi a été exprimé via votre compte Instagram. “Honnêtement, je n’aime pas faire ces choses mais je pense que tout le monde doit être responsable de ses tâches et prendre ses décisions. Les joueurs de ce qui se passe sur le terrain et nous sommes également les premiers à reconnaître quand nous n’étions pas bien”, écrit-il. le 10.

“Les responsables du domaine de la gestion du sport doivent également assumer leurs responsabilités et, surtout, prendre en charge les décisions qu’ils prennent”, a expliqué Lionel.

Message de Messi contre Abidal

En outre, il s’est plaint que Abidal ont “foiré” tous les joueurs. “Enfin, je pense que lorsque nous parlons de joueurs, nous devons donner des noms parce que si nous ne salissons pas et ne nourrissons pas toutes les choses qui sont dites et qui ne sont pas vraies”, a-t-il conclu. Messi.