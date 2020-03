La colère de Marotta explose: «Inter endommagé. Avec Sassuolo, je veux que les portes s’ouvrent. Maintenant, le A est en danger »| Primapagina

Beppe Marotta est une rivière en pleine circulation et la Gazzetta dello Sport publie des mots enflammés en commentaire de l’histoire qui a vu le report du match entre la Juve et l’Inter, initialement accordé à huis clos, mais déplacé au 13 mai. Marotta a de nombreux doutes à ce sujet et ne fait rien pour les cacher.

«Je m’inquiète pour l’Inter-Sassuolo dimanche prochain. Que faites-vous, comment vous comportez-vous? Vous ne pouvez pas jouer derrière des portes closes, il serait absurde d’utiliser un instrument qui, une semaine auparavant seulement, n’était pas jugé approprié pour faire face à l’urgence sanitaire. Les portes fermées n’existent pas, arrêt, fin des discours. Et ne parlons même pas de report à lundi: l’Inter a déjà subi des dégâts, nous avons payé cher, trois jours plus tard, cependant, nous aurions l’engagement de la Ligue Europa. Le match se déroule donc dimanche avec des portes ouvertes ou je ne vois aucune solution. Le péché originel est le report de l’Inter-Samp dimanche dernier: ce match aurait dû être joué à huis clos, solution que personne n’aime mais à mon avis elle est inévitable dans des situations comme celle-ci. Et je dis plus: pour ce jour le même critère devait être utilisé pour toutes les équipes, tout au plus toute la journée aurait dû être reportée “, tonna Marotta.

CHAMPIONNAT DE RISQUE – «Le championnat risque-t-il de ne pas se terminer? Oui, s’ils devaient sauter d’autres matchs, oui. Et puis je me demande: pourquoi la date Juve-Inter a-t-elle été décidée avant la date Inter-Samp? Sur quelle base? Le tournoi est déformé. Il est altéré dans son équilibre. Pensez juste aux blessures et aux disqualifications. Et puis il y a les aspects psychologiques d’une équipe, du fait du classement. Et encore: l’Inter est endommagé, le calendrier de mai est incroyable. “

