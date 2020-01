La Colombie a battu le Venezuela en pré-olympique et fait pression sur le Chili »

Mardi 28 janvier 2020

L’équipe locale a gagné 2-1 contre l’équipe «vinotinto» et l’a éliminée de la phase pré-olympique de Pereira. La victoire de l’équipe «café» oblige l’équipe Bernardo Redín à remporter une victoire à la dernière date contre les hôtes s’ils veulent passer au home run final.

La Colombie a rempli les locaux, puisqu’elle a vaincu le Venezuela 2-1 par le pré-olympique U23 et a ainsi éliminé le «vinotinto» combiné des qualifications pour les Jeux Olympiques. de Tokyo À son tour, le triomphe du café a quitté le Chili avec la mission de gagner à la dernière date s’il veut accéder au dernier coup de circuit.

Les choses n’ont pas bien commencé pour la Colombie, puisque l’équipe «llanero» est arrivée en tête du score avec un but de Jan Hurtado à 45 minutes. Cependant, la joie de la visite n’a pas duré du tout puisque les locaux l’ont égalée avant d’aller se reposer 60 secondes plus tard avec tant de Jorge Carrascal (46 ′).

Avec la possession en faveur et le soutien de son peuple, l’équipe colombienne lui a fait sentir et pourrait tourner le score à la minute 71 avec un peu d’Eduard Atuesta, provoquant l’euphorie au stade Hernán Ramírez et décrétant la finale 2-1. Triomphe clé pour l’équipe «tricolore».

Ainsi, la Colombie a relégué le Chili à la troisième place du groupe A par différence de buts, puisque les deux équipes ont le même score (6), tandis que l’Argentine commande grâce à plus de buts marqués. L’équipe de Bernardo Redín sera mesurée devant les hôtes le jeudi 30 janvier à 22h30, où elle ne sert qu’à gagner pour passer à la dernière instance.

