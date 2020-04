La Commission FIGC et la LAMICA recherchent un accord sur deux points. Castellacci: “Vous risquez la pénalité”

ROME. La Serie A s’apprête à recommencer, du moins avec l’entraînement, en attendant de bonnes nouvelles de la confrontation entre le ministre des Sports et celle de la Santé. En attendant cependant, il est indéniable qu’il y a un débat ouvert entre les médecins du club et la commission médicale mise en place par la FIGC, le protocole ne convainc en certains points le personnel de santé des entreprises.

QUESTION DE RESPONSABILITÉ

Aux microphones de Lady Radio, Président de l’Association médicale italienne de football, Enzo Castellacci, a expliqué: «Tournage en Serie A? S’il devait être là, il faudra clarifier certains aspects qui n’apparaissent pas aussi linéaires dans les protocoles. Exemple? Si un joueur devait être positif sur qui serait alors responsable? A propos de la société, du médecin social ou d’autres figures? Je pense qu’il convient de clarifier des choses comme ça, aussi parce que vous risquez d’aller à la peine “.

NOUVEAUX CAS POSITIFS, DEUX ROUTES

L’un des problèmes les plus contrastés concerne donc l’apparition de nouveaux cas positifs entre les joueurs et le personnel, et les comportements à adopter. D’une part la Fédération des médecins craignait deux semaines de quarantaine pour tout le monde, un choix qui conduirait inévitablement à l’arrêt définitif du championnat, tout en la commission médicale de la FIGC a expliqué que dans ce cas deux prélèvements seront effectués à tous les membres, puis des tests sérologiques après sept jours avec distanciation sociale conséquente. L’hypothèse de la commission fédérale ne prévoit donc pas de “stop à tout le monde” et ne devrait donc en théorie pas compromettre la poursuite des activités.

POINT DE RENCONTRE

La priorité des médecins du sport est très claire, trouver un point de rencontre entre la sécurité sanitaire et la mise en œuvre efficace des protocoles. Les médecins sociaux craignent une augmentation de la responsabilité du point de vue des tests à effectuer, à la fois des écouvillons et des tests sérologiques. Dans le cas où les entreprises doivent s’appuyer sur des structures privées pour effectuer et valider les résultats des tests, inévitablement la gestion et la responsabilité pourraient incomber précisément aux médecins sociaux, qui à cet égard veulent nous voir clairement.