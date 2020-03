La concurrence, pas la critique, tire le meilleur parti de Luke Shaw …

Date de publication: jeudi 5 mars 2020 10h30

Luke Shaw a eu assez de coups de pied dans le cul pour en reconnaître un autre quand il a senti Brandon Williams se botter le dos pendant la nouvelle année. Au grand dam de certains de ses anciens managers, l’arrière gauche de Manchester United n’a pas toujours répondu positivement à la provocation, mais sa forme récente suggère que Shaw est très à la hauteur du défi lancé par son jeune coéquipier.

Williams est venu de nulle part – il n’était pas l’un des jeunes de la tournée de pré-saison de United – pour réclamer valablement le maillot de Shaw alors que l’ancien défenseur anglais en soignait un dans un catalogue de blessures qui ont gâché sa carrière à Old Trafford. Lorsque Shaw est revenu et a de nouveau été blessé lors de l’échauffement avant la victoire de United sur Norwich, un triomphe dans lequel Williams a de nouveau attiré l’attention, il semblait que l’arrière latéral plus âgé se battait pour des batailles perdantes, contre Williams et son propre corps. .

Mais Shaw a montré la résilience que beaucoup doutaient qu’il possédait pour riposter, non seulement en affinant sa forme mais en ajoutant également une autre corde à son arc.

Dans la victoire de la FA Cup contre Derby, Shaw était de retour dans sa position familière à l’arrière gauche, mais dans les autres grands déplacements à l’extérieur de United depuis son retour, à Liverpool, Chelsea et Club Brugge, le joueur de 24 ans a impressionné comme l’un des trois défenseurs centraux.

À Pride Park, Shaw a réalisé une performance d’homme du match pour mettre United en route une victoire 3-0 avant d’amorcer Odion Oghalo pour le premier de ses deux buts alors qu’il continue de mettre les pieds sous la table à Old Trafford.

Pour Shaw, c’est loin des jours sombres sous Jose Mourinho où l’ancien manager hésitait même à le jouer. Et même quand il a jeté les 30 millions de livres sterling en signant une bouée de sauvetage occasionnelle, Mourinho a suggéré qu’il devait garder Shaw pendant les matchs.

“Nous avons besoin de ses fantastiques qualités physiques et techniques, mais il ne peut pas jouer avec mon cerveau”, a déclaré Mourinho après un match nul avec Everton en 2017. “Il doit accélérer le processus. Il a 21 ans et est assez vieux pour avoir une meilleure compréhension. Il a un avenir ici, mais Manchester United ne peut pas attendre. »

Libre de la tergiversation de Mourinho, Shaw commence à ressembler à ce qu’il a compris. Sans que quelqu’un d’autre que Harry Maguire ne le lui parle, Shaw était si impressionnant en tant que défenseur central que Gary Neville a été contraint de suggérer qu’il s’approchait de «quelque chose comme son meilleur» malgré qu’il ait tourné la main vers quelque chose de nouveau.

Neville a également remarqué que Shaw “a l’air fort et a son retour à la course”. Cela était évident à Pride Park, où il montait et descendait l’aile gauche apparemment avec peu de crainte du retour.

Il semble que Shaw ait pris note de la volonté de Williams d’aller de l’avant et de la menace que le jeune portait lors de sa course sur le côté. L’énergie et la pénétration de Williams à l’arrière ont été quelque chose qui manquait à United, l’adolescent s’aidant pour un but et une passe décisive en six matchs de sa carrière en Premier League. Pour deux engagements, il a fallu deux ans à Shaw.

Bien sûr, au cours de cette période, Shaw a subi une horrible fracture de la jambe et bien qu’il ne se soit pas toujours facilité la vie depuis – en fait, c’est le contraire qui est à l’origine du problème – ni ses managers.

Et il ne faut pas oublier que Shaw n’a que 24 ans, un an de plus que Ben Chilwell mais un de moins qu’Andrew Robertson. Quand il avait 17 ans, on supposait que Shaw aurait maintenant 50 sélections en Angleterre et bien qu’il ait encore beaucoup de travail à faire, il semble beaucoup plus proche maintenant d’ajouter aux huit qu’il a réunis qu’à tout moment depuis son dernier Il y a 18 mois. Avant cela, c’était un an et demi entre ses septième et huitième apparitions en Angleterre.

Paul Scholes a exprimé une opinion similaire à celle que beaucoup portent de Shaw après la victoire 5-0 sur le Club de Bruges la semaine dernière: «S’il veut être l’un des meilleurs arrières gauche d’Europe, il peut l’être. Il est fort et rapide. Il a un beau pied gauche. En tant qu’arrière, vous devez être l’un des plus aptes sur le terrain, mais il a récemment prouvé qu’il n’avait pas le moteur pour le faire. Il n’était pas tout à fait dévoué à ce rôle.

“S’il avait le dévouement, je pense qu’il serait un arrière gauche.”

Des performances récentes suggèrent que Williams a réussi là où Van Gaal et Mourinho ont échoué à allumer un feu sous le dos meurtri de Shaw. L’astuce pour Shaw maintenant est de le garder brûlant.

Ian Watson

