La condition que la gymnastique a imposée à River par Paradela

Gabriel Pellegrino, président de Gymnastique et Escrime de La Plata, a reconnu l'intérêt de River pour José Paradela, mais a demandé à le laisser six mois de plus s’ils voulaient le prendre.

"Espérons qu'il reste six mois de plus. Nous disons à River de le prendre, qu'il est un excellent joueur, avec une éducation barbare, un footballeur qui joue très bien … Mais nous devons rester jusqu'en mai, jusqu'à la fin du championnat de l'Est ", a-t-il déclaré en dialogue avec le Télévision publique

Dans le même esprit, le chef du Loup a ajouté: "Demander (Marcelo) Gallardo, demander à River, est un luxe. Cela nous rend très heureux. La réalité est que nous jouons un arrêt courageux ici jusqu'à la fin du tournoi, si nous pouvons le soutenir … Je ne pense pas que River veuille que nous descendions, alors j'espère qu'ils nous donneront un coup de main. "

La vérité est que Paradela pourrait aller à River pour une somme d'argent importante + les joueurs passent. Iván Rossi et Augusto Batalla pourraient-ils entrer dans l'opération?