La Confédération brésilienne a suspendu le football en raison d’un coronavirus »Football Press

Dimanche 15 mars 2020

La Confédération brésilienne de football (CBF) a décidé de suspendre ses compétitions indéfiniment en raison de COVID-19. Au lieu de cela, lors des championnats d’État, l’agence a décidé de respecter l’autonomie de chaque État brésilien en ce qui concerne ses activités.

Le “Jogo Bonito” s’arrête. La Confédération brésilienne de football (CBF) a pris la décision de suspendre le football à partir du lundi 16 mars en raison de l’expansion du Coronavirus dans le pays.

“La Confédération brésilienne de football a décidé de suspendre, à partir de ce lundi 16 mars, et pour une durée indéterminée, les compétitions nationales qui sont sur notre coordination et qui sont en cours”, a indiqué le communiqué.

Parmi les compétitions qui commandent l’institution qui sont en activité figurent: la Coupe du Brésil, les Championnats Brésiliens Féminins A1 et A2, le Championnat Brésilien des moins de 17 ans et la Coupe brésilienne des moins de 20 ans.

En ce sens, le président de l’instance dirigeante du football dans ce pays, Rogério Caboclo, a déclaré dans le communiqué que “nous connaissons et assumons la responsabilité de la lutte contre l’expansion de COVID-19 au Brésil”.

Enfin, en ce qui concerne les championnats d’État du pays, le communiqué indique que chaque État a l’autonomie de décider de la continuité de ceux-ci et qu’il respectera sa décision.

“En ce qui concerne les championnats d’État, les fédérations nationales de football, les entités organisatrices, auront des délibérations spécifiques pour chaque compétition, dans le respect de leur autonomie locale.”

La CBF a décidé de suspendre, à partir du 3/16, pour une durée indéterminée, les compétitions nationales sous sa coordination en cours: Copa do Brasil, Championnats brésiliens Femininos A1 et A2, Championnat brésilien Sub-17 et Copa do Brasil Sub-20 . https://t.co/MOVT4VomPt pic.twitter.com/BSaBn7JCit

– CBF Futebol (@CBF_Futebol) 15 mars 2020