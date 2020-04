La confession d’Óscar Córdoba qui aurait pu changer l’histoire: “J’ai recommandé Armani”

Óscar Córdoba, un gardien historique de Boca, a admis après avoir longtemps recommandé Franco Armani pour Boca, mais les managers de ce moment ne lui ont pas prêté attention et l’ancien Atlético Nacional a fini par se rendre à River, où il a été la clé pour obtenir les derniers titres.

“Quand ils m’ont interrogé sur un gardien de but pour Boca, j’ai dit Armani. Les gérants ne m’ont pas pris en compte. Cette année, j’ai parlé à Riquelme d’un jeune gardien colombien, mais ils m’ont dit qu’ils recherchaient la maturité des Libertadores “, a expliqué le Colombien, en dialogue avec El Show de Boca.

Pour sa part, Cordoue a rappelé son départ de Boca: “De Boca, je suis parti avec la tristesse que quitter un club comme ça génère. Lorsque l’offre de Tottenham est arrivée, Mauricio (Macri) m’a dit que ce qu’ils m’offraient était peu. Je ne suis pas parti et j’étais frustré. Ensuite, je suis allé à Pérouse. J’aurais aimé prendre ma retraite à Boca. (Carlos) Ischia a eu l’occasion de me rapatrier et il était honnête, il allait choisir (Roberto) Abbondanzieri parce qu’il était plus jeune que moi. “

Enfin, le Colombien a rappelé une anecdote avec Macri au bureau alors qu’il était sur le point de signer le contrat: “Lorsqu’il a signé le contrat, Macri est entré dans le bureau et a dit à l’autre chef: “Le Colombien a-t-il déjà signé ou amenons-nous Chilavert?”. Je lui ai dit qu’il se souviendrait de moi quand je quitterais le club. La reconnaissance que les gens de Boca ont avec moi est impressionnante. “