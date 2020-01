SUNDERLAND, ANGLETERRE – 04 JANVIER: les joueurs de Sunderland célèbrent le premier but lors du match Sky Bet League One entre Sunderland et Lincoln City au Stadium of Light le 4 janvier 2020 à Sunderland, en Angleterre. (Photo par Ian Horrocks / Sunderland AFC via .)

Bienvenue à Last Word sur le résumé hebdomadaire de Football de Sunderland. L’édition de cette semaine revient sur les dernières nouvelles, rumeurs et matchs de toutes les équipes associées aux Black Cats. C’est une semaine qui a vu la confiance de Sunderland grandir.

Nous revenons sur les deux premiers matchs de 2020, ainsi que les dernières nouvelles sur les transferts et les rumeurs. Il y a aussi les dernières nouvelles sur la vente du club. Plus toutes les autres nouvelles des Black Cats de la semaine dernière.

La confiance de Sunderland grandit au fur et à mesure qu’ils prolongent leur parcours sans défaite

Tirage au sort à Fleetwood Town

Sunderland a dû se contenter d’un point lors de son premier match de 2020. Le tirage au sort a prolongé son invincibilité à quatre matchs; cependant, la performance méritait une victoire. Une pénalité sévère infligée à Fleetwood en 13 minutes a donné l’avantage à l’équipe locale et bien que les Black Cats aient été la meilleure équipe, il a fallu attendre les quatre dernières minutes pour que l’égalisation arrive.

Le remplaçant Duncan Watmore a été ramené dans la surface de réparation pour donner une chance à l’équipe adverse de égaliser. Chris Maguire ne s’est pas trompé, tirant dans le coin supérieur. Un point absent n’est pas un mauvais résultat; cependant, l’affichage de Sunderland aurait pu produire une victoire un autre jour.

La confiance de Sunderland grandit alors que la course sans défaite s’étend à cinq avec la victoire

Le premier match au Stadium of Light en 2020 a vu l’équipe locale gagner facilement. Les fans espèrent que cette décennie à venir leur donnera des souvenirs plus heureux que la précédente. Les visiteurs, Lincoln City, sont entrés dans le match avec confiance après avoir remporté leurs deux derniers matchs contre les poursuivants Ipswich Town et Peterborough United.

Avec la confiance croissante de Sunderland, ils n’étaient pas d’humeur à permettre aux visiteurs de terminer leur propre course sans défaite. Surtout en première mi-temps. Les Black Cats ont dominé dès le premier coup de sifflet et à la 29e minute, ils avaient trois buts d’avance. Tom Flanagan a placé les hommes de Phil Parkinson devant. Une attelle de Lynden Gooch a ensuite donné à son côté une avance décisive.

Lincoln a fait reculer un but en seconde période, mais ce n’était rien de plus qu’une consolation. Les trois points placent Sunderland à un point des places des éliminatoires. Après deux mois difficiles, les hommes de Parkinson semblent prendre un tournant.

Transfert de nouvelles

Jon McLaughlin et Dylan McGeouch Scotland Bound?

Selon Northern Echo, l’ancien manager de Sunderland, Jack Ross, veut Jon McLaughlin et Dylan McGeouch dans son nouveau club Hibernian. Ross a signé les deux joueurs alors qu’il était le manager du Stadium of Light.

Le gardien McLaughlin sera en fin de contrat cet été et il semble que peu de choses se passent dans le cadre d’un nouvel accord. L’international écossais a signé un transfert gratuit en 2018 et Sunderland pourrait être tenté de le laisser partir si une offre acceptable était reçue.

Le milieu de terrain McGeouch a également été signé en 2018 et a trouvé son séjour sur Wearside très frustrant. Depuis son arrivée, il s’est retrouvé dans et hors de la première équipe. Les blessures ont également limité son temps de jeu. Un déménagement à Hibs où il serait sans aucun doute un starter ferait appel. Tout comme un déménagement à Aberdeen qui aurait été autorisé à parler au joueur selon le Daily Record.

McNulty voulait

Jack Ross s’intéresse également à l’attaquant en prêt de Sunderland, Marc McNulty, toujours selon Northern Echo. McNulty n’a pas commencé de match depuis plusieurs semaines et Phil Parkinson cherchant à ajouter au moins un nouvel attaquant à son équipe ce mois-ci, le temps de jeu de McNulty pourrait être encore réduit. Les Hibs pourraient faire face à la concurrence des leaders de la Ligue Deux, Swindon Town.

Ensemble de frais du défenseur

Leeds United a fixé son prix pour l’objectif de Sunderland Lewie Coyle. Si les Black Cats souhaitent signer le défenseur, cela leur coûtera 500 000 £ selon Sunderland Echo. Coyle a été prêté à Fleetwood cette saison mais est maintenant revenu à Leeds. L’arrière, qui peut également jouer au milieu de terrain, est hors contrat cet été. Parkinson et Sunderland pourraient espérer conclure un accord à prix réduit avec United.

Antoine Semenyo Dernières

La compétition pour la cible Antoine Semenyo pourrait être élevée. Phil Parkinson a déjà déclaré qu’il regardait le joueur, mais pourrait avoir une forte concurrence s’il veut signer l’attaquant en prêt. Le directeur de Bristol City, Lee Johnson, a déclaré que cela représentait «pas mal d’offres» pour le joueur de 19 ans. On pense que les Doncaster Rovers sont les favoris pour remporter la course à l’heure actuelle.

Dernières nouvelles de vente – Stewart Donald ne veut pas quitter

Le propriétaire actuel, Stewart Donald, a récemment annoncé qu’il ne voulait pas quitter le club, mais il le fera après que des groupes de fans lui aient demandé de continuer. Dans une récente interview, Donald a déclaré qu’il n’était pas d’accord avec les groupes de fans mais qu’il chercherait activement à vendre le club à quelqu’un ou à un groupe qui serait le meilleur pour le club. Il a admis qu’il y avait des parties intéressées et qu’il allait maintenant les réexaminer. Cependant, la vente ne se fera pas du jour au lendemain.

Mesdames à Fylde en FA Cup

Les Sunderland Ladies devraient démarrer leur nouvelle année dimanche en FA Cup. Ils se rendront pour affronter les Fylde Ladies au troisième tour. La dame Black Cats est actuellement en tête de sa division et a déjà battu Fylde cette saison. Une victoire 2-1 a vu Sunderland remporter les trois points.

Photo principale

Intégrer à partir de .