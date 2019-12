La configuration de Flamengo devrait jouer entre les mains de l'as de Liverpool; comment nous avons repéré Minamino

Notre blogueur de Liverpool, Dave Tindall, revient sur la semaine de Liverpool, pense que la finale de la Coupe du monde des clubs de samedi pourrait être faite pour un seul homme et chante la nouvelle signature de Jurgen Klopp, le tout dans Red Letter.

Trois matchs dans trois tournois différents en l'espace de cinq jours. Oui, c'est une période frénétique pour les fans de Liverpool et il n'y a pas de répit d'ici.

La montre a été parfois difficile malgré deux victoires sur trois. Mais il ne fait que prendre du recul par rapport à la frustration en direct des passes mal placées et de la perte de possession pour réaliser que nous sommes à 10 points d'avance au sommet de la Premier League et sur le point d'être couronnés champions du monde des clubs.

Ma semaine a commencé par un voyage à Anfield (le Qatar semblait trop loin) pour la visite de Watford. Haut en bas. Sûrement un banquier trois points.

Beaucoup de rouges l'ont regardé à la télévision, mais ce qui n'aurait pas été rencontré, ce sont les vents forts. Les rafales semblaient nous désynchroniser, tout le monde (en particulier Bobby Firmino) semblait dépasser le ballon et prendre de mauvaises touches et, mais pour Watford étant complètement inutile devant le but, cela aurait pu être un après-midi difficile.

Liverpool bénéficie-t-il du VAR?

Deux buts de Mo Salah ont fait l'affaire à la fin, même si j'ai eu ma première expérience en direct de la confusion VAR, car la tête de Sadio Mane qui aurait pu faire 2-0 a été exclue longtemps après les célébrations et avec Watford, prêt à démarrer. Personne dans le stade n'avait la moindre idée de ce qui n'allait pas.

Le récit est que Liverpool bénéficie du VAR, mais ce sont deux objectifs (celui-ci et l'égalisation exclue de Firmino à Aston Villa) où les lignes pointillées de diverses parties du corps obscures nous ont refusé. Nous avons gagné les deux matchs, donc ils sont rapidement passés sous silence mais, en théorie, ils auraient pu nous coûter très cher.

L'importance de trois autres points – qui est maintenant ridicule 49 sur 51 – a été amplifiée lorsque les rivaux les plus proches Leicester n'ont pu faire match nul 1-1 à domicile contre Norwich, ce qui signifie que nous avons terminé le week-end avec une avance qui s'était étendue à deux chiffres. Là encore, c'est l'avantage de 14 points sur Manchester City qui est sûrement la principale mesure.

Mardi soir et quarts de finale de la Coupe de la Ligue à Villa Park. Avec le match d'ouverture de la Coupe du monde des clubs un jour plus tard, Jurgen Klopp a réglé cette énigme deux-en-deux en envoyant les enfants. Ils ont perdu 5-0 mais avaient 57% de possession de balle, plus de tirs, plus de tirs au but et sept virages à deux.

Certains dross absolument ont été pédalés sur les appels téléphoniques et sur les réseaux sociaux après le match, certains suggérant que Liverpool était une honte d'avoir manqué de respect à la concurrence. D'autres ont estimé que les jeunes (âge moyen d'un peu plus de 19 ans) seraient mentalement marqués par leurs coups violents. Ordures. Ils ont fait la fierté du LFC.

En théorie, Klopp aurait pu laisser quelques premiers joueurs derrière lui et couvrir ses paris, mais j'ai préféré la clarté de se concentrer sur le Qatar. Soyons honnêtes, la Coupe de la Ligue n'est pas ce qu'elle était (la plupart des pays ne l'ont pas et la France se débarrasse de sa propre version la saison prochaine). Même si elle était toujours prisée, elle arrive chaque année et nous l'avons gagnée plusieurs fois. En revanche, nous n’avons jamais triomphé de la Coupe du monde des clubs et il n’y a qu’à peine besoin de hisser la Ligue des champions de la saison précédente juste pour se qualifier. L'occasion d'être champions du monde est rare; Klopp était sur place.

92% des fans de Liverpool votent en faveur de la pièce maîtresse du Qatar

Les fans d'autres clubs peuvent avoir une opinion mais qu'en est-il de la nôtre? Avant le match contre la Villa, Gareth Roberts du Anfield Wrap a mené un sondage demandant aux supporters des Reds ce que nous préférerions gagner et, à partir de 6695 votes exprimés, le résultat a été la Coupe du monde des clubs 92%, la Coupe de la Ligue 8%. Pour moi, la seule prise en compte est ce que les 8% pensaient?!

Bien sûr, le danger de mettre tous vos œufs dans le même panier est qu'ils peuvent se retrouver sur votre visage si les choses tournent mal. Et cela aurait pu se produire mercredi soir lorsque nous nous sommes affrontés à Monterrey, du Mexique, en demi-finale de la Coupe du monde des clubs. Plutôt que de fournir de la chair à canon, ils nous ont donné un véritable test après que le premier but de Naby Keita a été effacé deux minutes plus tard.

Alisson, comme il l'a fait contre Watford, est venu à la rescousse à quelques reprises, Jordan Henderson a joué en défense avec Virgil van Dijk souffrant et le défenseur central Joe Gomez aurait pu être expulsé.

EN SAVOIR PLUS: les mots spéciaux de Klopp pour Alisson

Avec Adam Lallana, Divock Origi et Xherdan Shaqiri à partir, c'était en fait la formation que Klopp aurait pu envoyer contre Villa. Cela n'a pas cliqué pour de grandes parties et nous avons joué avec les inconvénients des prolongations et, pire, l'humiliation ultime de devenir les premiers vainqueurs de la Ligue des champions à ne pas avoir atteint la finale.

Voici Liverpool 2019

Mais, un petit rappel. C'est Liverpool 2019. Nous faisons les choses différemment ici. Lorsque la machine rouge ne ronronne pas, nous creusons et jouons la carte du vainqueur en retard et, pour la énième, nous l'avons vue en action.

L'autre côté de la médaille lors de l'envoi d'un XI de départ légèrement affaibli est le banc empilé qu'il laisse et Klopp a pu amener Mane, Firmino et Trent. Mane avait économisé un coup de foudre avant, avec le jeu en temps supplémentaire, un centre intelligent et parfaitement placé d'Alexander-Arnold a été expertement guidé devant le gardien par Firmino. Boom – notre huitième victoire 2-1 de la saison et un rendez-vous avec Flamengo en finale de samedi.

Un contrôle rapide et 18 joueurs de Liverpool différents ont trouvé le filet cette saison. Attendez-vous à ce que vous deveniez 19 le plus tôt possible après une signature dont je suis absolument ravi.

Une lettre rouge du 3 octobre a pour titre: «Ronronner sur l’une des meilleures performances individuelles à Anfield». Son sujet n'est autre que Takumi Minamino, notre nouvelle capture de 7,25 millions de livres sterling (plus à ce sujet plus tard!) De Red Bull Salzburg.

Takumi Minamino

Je suis comme la plupart des fans en ce sens que je regarde nos matchs d'un point de vue complètement centré sur Liverpool. Testez-moi sur les joueurs des équipes adverses peu de temps après le match, en particulier les équipes étrangères que nous avons battues, et je me souviendrai allant de inexistant à très vague.

Il était donc inhabituel de vraiment chronométrer et de noter l'un des joueurs de Salzbourg dans cette passionnante victoire de 4-3 en Ligue des Champions, en particulier celle dont je n'avais jamais entendu parler.

"Takumi Minamino, meilleur buteur du deuxième but de Salzbourg … mon dieu, l'une des meilleures performances que j'ai jamais vues par un joueur adverse à Anfield", jaillissais-je. "Après un virage scandaleux près du cercle central, j'ai tapé sur le garçon à côté de moi et j'ai dit:" Ce numéro 18 est un joueur ". Souvent, ces commentaires se retournent contre lui, mais il était sensationnel. Pour le deuxième objectif, je pouvais voir combien d’espace il était et je pensais «marquez-le, marquez-le». Une superbe balle a choisi Minamino et il a battu à la maison une superbe volée pour réduire l'avance à 3-2. »

Comme dans un rêve étrange et merveilleux, il est maintenant notre numéro 18. Un buteur de 14 buts dans chacune des deux dernières saisons et neuf déjà dans la campagne actuelle. La prise de Klopp? «Takumi est un joueur très rapide, très intelligent, il trouve de l'espace entre les lignes. Il est courageux avec le ballon mais aussi courageux sans le ballon – un bon joueur d'équipe. Il tire le meilleur parti de lui-même pour le bien des autres.

«C'est un travail fantastique de notre équipe des opérations de football dans la façon dont elle a géré ce transfert. Michael Edwards et l'équipe méritent beaucoup de crédit. »

Tu peux le répéter. Minamino, 24 ans, est disponible à 7,25 millions de livres sterling plutôt que quelque chose de plus proche de 40 millions de livres sterling, car Edwards a repéré une clause de libération peu connue dans le contrat du joueur en raison de ses bonnes relations avec son homologue de Salzbourg Christoph Freund.

Ce jeu de roues dans les coulisses fait partie intégrante du projet et Edwards est en train de devenir un héros culte parmi les fans de Liverpool. Au cours des dernières années, quelqu'un d'autre aurait été plus sur le ballon et nous aurions manqué. Pas maintenant. Minamino est à nous et tout est prêt à se déchaîner sur Everton en FA Cup début janvier. Et pensez à ces ventes de chemises au Japon!

Il est également éligible pour la Ligue des champions et le tirage au sort de lundi dernier nous a opposé à l'Atletico Madrid de Diego Simeone. Une égalité difficile mais, comme toujours, la perspective Klopp était particulièrement agréable.

"Je ne pense pas que M. Simeone traverse son salon et est content d'avoir obtenu Liverpool", a déclaré le patron.

Le retour de Wanda

Cela signifie également un retour au stade Wanda Metropolitano où nous avons décroché notre sixième victoire en Coupe d'Europe en juin dernier.

C'est à la mi-février alors que le retour à Anfield est prévu pour début mars. Nos rencontres entre Premier League – domicile à West Ham et Bournemouth et à Watford – devraient également permettre une certaine rotation.

Mais, pour l'instant, ce fantastique voyage sous Klopp nous emmène à 4428 miles d'Anfield jusqu'au stade international Khalifa de Doha.

Pour certains, cela n'a aucun sens, pour d'autres une distraction de notre priorité numéro un, la ligue.

Mais je suis pleinement investi. C'est l'histoire en train de se faire. Parce que, samedi soir, mon équipe a la chance d'être officiellement couronnée meilleure équipe du monde.

Dave Tindall

