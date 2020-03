La CONMEBOL sanctionne Boca en pleine quarantaine

En pleine quarantaine obligatoire, CONMEBOL a publié une série de sanctions pour différents clubs pour les derniers matchs de la Copa Libertadores disputés avant la fin de la compétition. Sans aller plus loin, l’un de ceux qui l’ont liée était Boca pour une infraction à la discipline sportive lors du dernier match contre DIM à La Bombonera.

Le Xeneize a été sanctionné d’une amende de 5 000 $ qu’ils seront directement déduits des droits de télévision et, à son tour, CONMEBOL avertit le club qu’en cas de récidive, il appliquera l’article 31 du Code disciplinaire, pour lequel il serait soumis à une sanction plus lourde.

L’entité sud-américaine n’a pas révélé ce qui était l’infraction de Boca lors du dernier match contre les Colombiens et la raison de la sanction n’est toujours pas claire. Les autres clubs sanctionnés par la CONMEBOL étaient la Liga de Quito, Jorge Wilstermann, Junior, Colo Colo, DIM, Cerro Porteño, Palestino, Défense et justice, Atlético Tucumán, Inter de Porto Alegre, Guaraní, Barcelone et Corinthians.

Il s’agit de la décision complète de la CONMEBOL contre Boca:

1er. D’IMPOSER AU CLUB ATLÉTICO BOCA JUNIORS une amende de 5 000 USD (CINQ MILLE DOLLARS AMÉRICAINS). Le montant de cette amende sera automatiquement débité du montant à recevoir par le CLUB ATLÉTICO BOCA JUNIORS de la CONMEBOL pour les droits de Télévision ou de Parrainage.

2e. AVERTISSEMENT express au BOCA JUNIORS CLUB ATLÉTICO qu’en cas de récidive de toute infraction à la discipline sportive de même nature ou similaire à celle causée par cette procédure, les dispositions de l’article 31 du code disciplinaire CONMEBOL s’appliqueront, et les conséquences qui peuvent en découler.