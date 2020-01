La Copa del Rey récemment rénovée joue sur la force de Zidane

Après l’ère José Mourinho, la Copa del Rey a pris un siège arrière dans les priorités de la saison du Real Madrid. Alors que l’équipe se battait pour rester à la première place de la Liga ou à proximité, les matchs de Copa en milieu de semaine étaient destinés aux payeurs marginaux et aux talents locaux pour gagner du temps. Malheureusement, cette formule n’a pas produit le succès que le Madridismo exige. Cependant, la Real Federación de Fútbol Español (RFEF) a audacieusement réorganisé le tournoi de 117 ans pour augmenter la parité et l’excitation l’été dernier, ce qui pourrait jouer à la force de Zinedine Zidane. Les victoires de la semaine dernière à Salamanque et à Valladolid annoncent un doublé national.

Avant cette saison, la Copa del Rey était un tournoi à élimination directe à deux jambes avec des tirages au sort qui ont eu lieu de décembre à février. À l’exception des victoires aux titres de 2011 et 2014 contre Barcelone, le Real Madrid a subi des sorties précoces contre des rivaux moins importants, notamment Celta Vigo en 2017 et Leganés en 2018. L’équipe a donné la priorité à la Liga par rapport à la Copa en raison de la qualification de la Ligue des champions et des revenus télévisuels nettement plus élevés prix en argent. Maintenant qu’un seul match avec 30 minutes de temps supplémentaire et une séance de tirs au but décideront qui avancera jusqu’aux demi-finales, la marge d’erreur en Copa est proche de zéro.

Si vous jetez un coup d’œil à la formation de départ contre les débutants de la Segunda B Unionistas de Salamanca mercredi dernier, sept des partants étaient des vétérans vainqueurs de la Ligue des champions. Lors de visites précédentes à des rivaux de division inférieure, des remplaçants pour le réchauffement de banc auraient pris le terrain avec des joueurs de Castilla. Cela a été utilisé en raison de l’avantage d’une deuxième étape pour inverser un résultat défavorable à la première étape et pour cimenter le passage au tour suivant. Après que Zidane ait porté son record des finales à 9-0 après avoir levé le trophée de la SuperCopa espagnole à Jeddah plus tôt ce mois-ci, il prépare l’équipe pour chaque tour de Copa à venir comme s’il s’agissait d’une «finale». Par coïncidence, l’équipe a connu une séquence de matchs sans défaite de 19 matchs depuis octobre.

Avant que la route d’Istanbul ne revienne le mois prochain, le Real Madrid se penche sur une course de Copa profonde tout en occupant la première place de la Liga. Si Zidane maintient le cycle de rotation entre les vétérans et les meilleurs remplaçants sans subir plus de blessures, l’équipe atteindra une autre finale en avril. Au cours de cette année de transition entre les décennies, Zidane a la possibilité, au cours des trois prochaines saisons, d’ajouter de la gloire en coupe nationale à ses triomphes en Ligue des champions et en Coupe du monde des clubs. Le prochain rival de la Copa en huitièmes de finale n’est pas en reste. Le Real Saragosse est six fois vainqueur de la Copa. Cet adversaire de deuxième division attend les rois d’Europe dans leur tanière de plus de 33 000 lions à La Romareda mercredi. Il est temps de venger la défaite finale de 2004 et l’élimination en demi-finale de 2006 contre les Saragosse.

– Christian Paredes (@Xian_D_Paredes) est membre fondateur et ancien président (2012-2016) de La Peña Madridista Sur de California (@RmSurCalifornia)